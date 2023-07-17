Тарнавский рассказал, как ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

Украинские военнослужащие стреляют из малого РСЗО "Партизан" по российским войскам. Фото: REUTERS

На Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.

Об этом командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский написал в Telegram.

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"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", — отметил Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения украинских военных Таврического направления успешно выполнили 1412 огневых задач. За сутки потери оккупантов составили почти две роты убитыми и ранеными.

Кроме того, командующий рассказал, что ВСУ уничтожили 25 единиц военной техники противника, среди которых:

3 танка;

1 ББМ;

3 единицы БМ-21 "Град";

БПЛА "Орлан-10";

2 ЗРК "Стрела-10";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";

пушка Д-30;

ЗРПК "Тунгуска";

автомобильная техника.

Вдобавок ВСУ уничтожили три состава боеприпасов российских военных.

Напомним, что воины 47-й бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.