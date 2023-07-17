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Тарнавский рассказал, как ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

17 июля 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тарнавский рассказал, как ВСУ продвигаются на Таврическом направлении
Украинские военнослужащие стреляют из малого РСЗО "Партизан" по российским войскам. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.

Об этом командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский написал в Telegram.

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"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", — отметил Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения украинских военных Таврического направления успешно выполнили 1412 огневых задач. За сутки потери оккупантов составили почти две роты убитыми и ранеными.

Кроме того, командующий рассказал, что ВСУ уничтожили 25 единиц военной техники противника, среди которых:

  • 3 танка;
  • 1 ББМ;
  • 3 единицы БМ-21 "Град";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • 2 ЗРК "Стрела-10";
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
  • пушка Д-30;
  • ЗРПК "Тунгуска";
  • автомобильная техника.

Вдобавок ВСУ уничтожили три состава боеприпасов российских военных.

Напомним, что воины 47-й бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.

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