Тарнавский рассказал, как ВСУ продвигаются на Таврическом направлении
На Таврическом направлении украинские защитники успешно уничтожают врага, продвигаясь вперед. Однако российские оккупанты не прекращают атаковать наши позиции и прибегать к обстрелам.
Об этом командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский написал в Telegram.
Сколько ВСУ уничтожили российской техники
"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха, наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", — отметил Тарнавский.
По его словам, артиллерийские подразделения украинских военных Таврического направления успешно выполнили 1412 огневых задач. За сутки потери оккупантов составили почти две роты убитыми и ранеными.
Кроме того, командующий рассказал, что ВСУ уничтожили 25 единиц военной техники противника, среди которых:
- 3 танка;
- 1 ББМ;
- 3 единицы БМ-21 "Град";
- БПЛА "Орлан-10";
- 2 ЗРК "Стрела-10";
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
- пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
- пушка Д-30;
- ЗРПК "Тунгуска";
- автомобильная техника.
Вдобавок ВСУ уничтожили три состава боеприпасов российских военных.
Напомним, что воины 47-й бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.