"Живуча і бойова": бійці "Маґури" показали роботу американської M2 Bradley

Американська M2 Bradley. Фото: скриншот з відео 47 Бригади "Маґура"

Воїни 47 Бригади "Маґура" показали роботу M2 Bradley. Техніка з США допомагає ЗСУ звільняти українську територію, яку захопили окупанти.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі бригади.

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"Машина справляється зі своїми задачами. Це дуже-дуже класна машина, живуча і бойова. З БМП її не порівняти ніяк. В нашому взводі машина підірвалась на трьох мінах — і всі були живі", — розповів командир машини з позивним "Сізий".

Вигнати ворога з рідної землі

За словами військового, кожен має свою сім'ю, яку треба захищати.

"Треба викинути оцю нечисть з нашої землі — і все, і будемо жити", — додав "Сізий".

Нагадаємо, раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати дозволять європейським країнам навчати українських пілотів користуватися винищувачами F-16. Європа ж своєю чергою чекала "офіційного схвалення".