В HRW рассказали, из какого оружия россияне год назад атаковали вокзал в Краматорске

Теракт рф в Краматорске: в HRW назвали, с какого места россияне запускали ракету "Точка-У"
Российские войска могли нанести удар по Краматорску из ранее оккупированного села Кунье Харьковской области. Захватчики атаковали гражданских на вокзале из ракетного комплекса "Точка-У".
К такому выводу пришли международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Подробности
Как известно, трагедия произошла 8 апреля 2022 года. Тогда армия рф нанесла ракетный удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, еще около 100 получили ранения.
По данным Human Rights Watch, российские солдаты атаковали Краматорск из оккупированного в то время села Кунье в Харьковской области. После атаки на вокзал рф отрицала свою причастность и утверждала, что ее войска вроде бы больше не используют ракетную систему "Точка-У", из которой и произошел обстрел. Однако расследование доказало другое — россия действительно атаковала гражданских именно из этой системы.
Так, например, спутниковые снимки подтвердили наличие контейнеров для ракет "Точка-У" в селе в момент удара по Краматорску.
"Мы действительно нашли точные доказательства того, что российские войска имели ракеты в ракетный комплекс Точка в районе вокруг села Кунье, близ Изюма, и вокзал был в прямой зоне поражения ракетного комплекса. Поэтому, кажется, это возможное место запуска", — пояснила представительница HRW Айда Сойер.
В организации рассказали, что 10-месячное расследование включало в себя анализ вещественных доказательств на месте происшествия, интервью с пострадавшими, членами семей погибших, анализ видео и спутниковых снимков.
Напомним, сегодня, 5 марта, оккупанты обстреляли из минометов населенный пункт в Херсонской области. В результате чего погибли трое гражданских.