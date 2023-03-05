В HRW рассказали, из какого оружия россияне год назад атаковали вокзал в Краматорске

8 апреля 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

Российские войска могли нанести удар по Краматорску из ранее оккупированного села Кунье Харьковской области. Захватчики атаковали гражданских на вокзале из ракетного комплекса "Точка-У".

К такому выводу пришли международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

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Как известно, трагедия произошла 8 апреля 2022 года. Тогда армия рф нанесла ракетный удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, еще около 100 получили ранения.

По данным Human Rights Watch, российские солдаты атаковали Краматорск из оккупированного в то время села Кунье в Харьковской области. После атаки на вокзал рф отрицала свою причастность и утверждала, что ее войска вроде бы больше не используют ракетную систему "Точка-У", из которой и произошел обстрел. Однако расследование доказало другое — россия действительно атаковала гражданских именно из этой системы.

Так, например, спутниковые снимки подтвердили наличие контейнеров для ракет "Точка-У" в селе в момент удара по Краматорску.

"Мы действительно нашли точные доказательства того, что российские войска имели ракеты в ракетный комплекс Точка в районе вокруг села Кунье, близ Изюма, и вокзал был в прямой зоне поражения ракетного комплекса. Поэтому, кажется, это возможное место запуска", — пояснила представительница HRW Айда Сойер.

В организации рассказали, что 10-месячное расследование включало в себя анализ вещественных доказательств на месте происшествия, интервью с пострадавшими, членами семей погибших, анализ видео и спутниковых снимков.

Напомним, сегодня, 5 марта, оккупанты обстреляли из минометов населенный пункт в Херсонской области. В результате чего погибли трое гражданских.