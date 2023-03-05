Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є загиблі

Внаслідок атаки загинуло троє людей

У неділю, 5 березня, російські окупаційні війська з мінометів обстріляли населений пункт на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі та значні руйнування.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Обстріли Херсонщини

"Відбувся мінометний обстріл села Понятівка на Херсонщині. Російські терористи продовжують вбивати мирних людей", — написав Єрмак.

Він також уточнив, що відбулося влучання у приватний житловий будинок, внаслідок якого загинуло троє людей — жінка та двоє дітей.

Також про обстріли повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Росіяни продовжують вбивати мирних жителів Херсонщини. Сьогодні в обід армія рф з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.

Додамо, вранці 4 березня відбулася ще одна серія нападів рф на мирних жителів України. Обстріл було здійснено з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню по Нікопольщині.