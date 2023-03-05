Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є загиблі
У неділю, 5 березня, російські окупаційні війська з мінометів обстріляли населений пункт на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі та значні руйнування.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Обстріли Херсонщини
"Відбувся мінометний обстріл села Понятівка на Херсонщині. Російські терористи продовжують вбивати мирних людей", — написав Єрмак.
Він також уточнив, що відбулося влучання у приватний житловий будинок, внаслідок якого загинуло троє людей — жінка та двоє дітей.
Також про обстріли повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
"Росіяни продовжують вбивати мирних жителів Херсонщини. Сьогодні в обід армія рф з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу. Серед цивільних є поранені, люди налякані.
Додамо, вранці 4 березня відбулася ще одна серія нападів рф на мирних жителів України. Обстріл було здійснено з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню по Нікопольщині.