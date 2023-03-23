Тернополяне во время тревоги получили уведомление от ГСЧС, однако служба ничего не посылала: детали

Киберполиция уже выясняет ситуацию

Утром 23 марта во время воздушной тревоги многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны экстренное извещение от ГСЧС. В службе говорят, что ничего не рассылали.

Об этом пишет "Громадське".

Уведомления от ГСЧС

Жители получили сообщение с утра 23 марта. Текст сообщений был зашифрован.

Уведомление, которое поступало жителям Тернопольской области

Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из них были подписаны как "Уведомления от президента" и "Национальное извещение".

В ГСЧС в комментарии журналистам отметили, что не рассылали такие сообщения. И уточнили, что обращений из других областей пока не было. Киберполиция сейчас выясняет ситуацию.

Напомним, 1 декабря ГСЧС запустила систему экстренного оповещения Cell Broadcast. Областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.