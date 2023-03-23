Тернополяне во время тревоги получили уведомление от ГСЧС, однако служба ничего не посылала: детали
Утром 23 марта во время воздушной тревоги многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны экстренное извещение от ГСЧС. В службе говорят, что ничего не рассылали.
Об этом пишет "Громадське".
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Уведомления от ГСЧС
Жители получили сообщение с утра 23 марта. Текст сообщений был зашифрован.
Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из них были подписаны как "Уведомления от президента" и "Национальное извещение".
В ГСЧС в комментарии журналистам отметили, что не рассылали такие сообщения. И уточнили, что обращений из других областей пока не было. Киберполиция сейчас выясняет ситуацию.
Напомним, 1 декабря ГСЧС запустила систему экстренного оповещения Cell Broadcast. Областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.