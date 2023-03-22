У Криму по радіо звучать рекомендації щодо евакуації з півострова: що відомо

Хакери запустили по радіо повідомлення про повітряну тривогу та евакуацію

В окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали з посиланням на заяву так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова.

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Так, сьогодні, 22 березня, на радіостанціях Криму пролунав сигнал про повітряну тривогу. Окрім того, населення сповістили про те, як евакуюватися з півострова, та заклик зібрати "тривожну валізу".

Своєю чергою, окупаційна "влада" півострова заявила, що це хакерський злом і закликала жителів Криму "не панікувати".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов ексклюзивно для Новини.LIVE розповів, що означають останні вибухи у Джанкої та чи може це свідчити про початок деокупації півострова.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 20 березня, кілька ударних безпілотників атакували район залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Там розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України.