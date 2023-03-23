Тернополяни під час тривоги отримали сповіщення від ДСНС, проте служба нічого не надсилала: деталі
Зранку 23 березня під час повітряної тривоги чимало жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони екстрене сповіщення від ДСНС. У службі кажуть, що нічого не розсилали.
Про це пише "Громадське".
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Сповіщення від ДСНС
Жителі отримали повідомлення зранку 23 березня. Текст повідомлень був зашифрований.
Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деякі з них були підписані як "Сповіщення від президента" та "Національне сповіщення".
У ДСНС у коментарі журналістам зазначили, що не розсилали таких повідомлень. І уточнили, що звернень з інших областей поки що не було. Кіберполіція нині зʼясовує ситуацію.
Нагадаємо, 1 грудня ДСНС запустила систему екстреного оповіщення Cell Broadcast. Обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію.