Тернополяни під час тривоги отримали сповіщення від ДСНС, проте служба нічого не надсилала: деталі

Кіберполіція вже зʼясовує ситуацію

Зранку 23 березня під час повітряної тривоги чимало жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони екстрене сповіщення від ДСНС. У службі кажуть, що нічого не розсилали.

Про це пише "Громадське".

Сповіщення від ДСНС

Жителі отримали повідомлення зранку 23 березня. Текст повідомлень був зашифрований.

Оповіщення, яке надходило жителям Тернопільської області

Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деякі з них були підписані як "Сповіщення від президента" та "Національне сповіщення".

У ДСНС у коментарі журналістам зазначили, що не розсилали таких повідомлень. І уточнили, що звернень з інших областей поки що не було. Кіберполіція нині зʼясовує ситуацію.

Нагадаємо, 1 грудня ДСНС запустила систему екстреного оповіщення Cell Broadcast. Обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію.