The Economist раскрыл планы наступления россиян на Харьковщине

Российские оккупанты с оружием. Фото: росСМИ

Российские оккупанты, планируя наступление на Харьковскую область, намеревались выйти на окраины областного центра и установить огневой контроль над городом за три дня. Кроме того, они начали свое наступление раньше.

Об этом сообщает The Economist в понедельник, 20 мая.

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Планы врага по наступлению на Харьковскую область

Издание отмечает, что Россия хотела начать наступление 15-16 мая, однако, неизвестно почему начала раньше. Оккупанты проверяли возможность частично окружить Харьков, а также смогут ли они давить на украинские формирования восточнее Печенежского водохранилища.

Россияне установили две вехи наступления с обеих сторон водоема. Наступление на западной оси должно было через 72 часа приблизить российские войска к Харькову у села Борщева, однако им помешала 92-я бригада, отбросив на 10 км.

На Волчанском направлении захватчики хотели создать фланговую угрозу для Купянска, и недостаточная подготовка минных полей отчасти помогла им в этом.

Через десять дней после начала наступления враг несколько замедлился. Сейчас украинские военные сдерживают оккупантов на полпути к Волчанску, расположенному в 5 км от границы, и примерно в 9 км вглубь страны, далее западнее, возле села Липцы.

"У России нет достаточно сил для масштабного наступления на Харьков, поскольку там находится около 48 тысяч украинских военных", — говорится в материале.

Ситуация на Харьковщине сейчас

По источникам издания, ситуация нестабильна и может стремительно претерпеть изменения. Российские захватчики работают над созданием новой ударной колонны на север в Судже, по другую сторону границы от Сум.

Украинские защитники готовятся к новым атакам к востоку от Волчанска, в направлении села Белый Колодец. Кроме того, снова продолжаются бои вблизи Купянска, где Украина 17 мая потеряла контроль над Берестовым.

Напомним, что украинские военные, защищающие Волчанск, рассказали о реальной ситуации в городе. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что россияне не достигают цели своей задачи в Харьковской области.