The Economist розкрив плани наступу росіян на Харківщині

Російські окупанти зі зброєю. Фото: росЗМІ

Російські окупанти, плануючи наступ на Харківську область, мали наміри вийти на околиці обласного центру та встановити вогневий контроль над містом за три дні. Крім того, вони почали свій наступ раніше.

Про це повідомляє The Economist у понеділок, 20 травня.

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Плани ворога щодо наступу на Харківську область

Видання зазначає, що Росія хотіла розпочати наступ 15-16 травня, однак невідомо чому почала раніше. Окупанти перевіряли можливість частково оточити Харків, а також чи зможуть вони тиснути на українські формування східніше Печенізького водосховища.

Росіяни встановили дві віхи наступу з обидвох боків водойми. Наступ на західній вісі мав за 72 години наблизити російські війська до Харкова біля села Борщова, однак їм завадила 92-га бригада, відкинувши на 10 км.

На Вовчанському напрямку загарбники хотіли створити флангову загрозу для Куп'янська, і недостатня підготовка мінних полів частково допомогла їм в цьому.

За десять днів після початку наступу ворог дещо сповільнився. Зараз українські військові стримують окупантів на півдорозі до Вовчанська, розташованого за 5 км від кордону, і приблизно за 9 км вглиб країни, далі на захід, біля села Липці.

"Росія не має достатньо сил для масштабного наступу на Харків, оскільки там перебуває близько 48 тисяч українських військових", — йдеться у матеріалі.

Ситуація на Харківщині зараз

За джерелами видання, ситуація нестабільна і може стрімко зазнати змін. Російські загарбники працюють над створенням нової ударної колони на північ у Суджі, по інший бік кордону від Сум.

Натомість українські захисники готуються до нових атак на схід від Вовчанська, у напрямку села Білий Колодязь. Крім того, знову тривають бої поблизу Куп'янська, де Україна 17 травня втратила контроль над Берестовим.

Нагадаємо, що українські військові, які захищають Вовчанськ, розповіли про реальну ситуацію у місті. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський запевнив, що росіяни не досягають мети свого завдання в Харківській області.