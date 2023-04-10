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"Те, кто ценят свободу": Зеленский показал невероятные фото украинцев в условиях войны

10 апреля 2023 12:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинцы сопротивляются оккупантам на передовой и в тылу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинцы — военные и гражданские — продолжают сопротивляться российской агрессии. Наши граждане продемонстрировали, что враг не справится с единством всех, кто ценит свободу.

Об этом говорится в сообщении на страницах Президента Владимира Зеленского в соцсетях.

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"Государство-террорист не справится с единством всех, кто ценит свободу. Оккупант не сделает запугивания и террор новой нормой для Европы. Он не убедит никого, что убивать и грабить — лучше, чем жить по закону и сотрудничать. И российский флаг не укоренится на оккупированной территории Украины", — написал Зеленский.

Он также обнародовал серию фото, на которых изображены украинцы в условиях войны.

  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украинцы в условиях войны. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что ценности, за которые сегодня борется Украина в войне против России, близки каждому народу. Чем больше мир будет знать о российской агрессии и преступлениях оккупантов, тем быстрее агрессор проигрывает.

Также Зеленский подчеркнул, что атаками по мирным украинским городам россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира.

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