"Ті, хто цінують свободу": Зеленський показав неймовірні фото українців в умовах війни

Українці чинять опір окупантам на передовій і в тилу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці — військові і цивільні — продовжують чинити спротив російській агресії. Наші громадяни продемонстрували, що ворог не здолає єдності всіх, хто цінує свободу.

Про це йдеться у дописі на сторінках Президента Володимира Зеленського у соцмережах.

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"Держава-терорист не здолає єдності всіх, хто цінує свободу. Окупант не зробить залякування й терор новою нормою для Європи. Вони не переконають нікого, що вбивати й грабувати — краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкорениться на окупованій території України", — написав Зеленський.

Він також оприлюднив серію фото, на яких зображені українці в умовах війни.

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українці в умовах війни. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 1 / 9

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє.

Також Зеленський наголосив, що атаками по мирних українських містах росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу.