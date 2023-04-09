"Зло програє": Зеленський відреагував на російську ракетну атаку Запоріжжя

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Так росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"Влучання в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина — дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка — у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога", — сказав Зеленський.



Президент наголосив, що так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства.



"Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати — як, але маємо бути впевнені, що зло — програє. Маємо вірити. І ми — віримо. Маємо наближати програш зла. І ми — наближаємо. І світ — разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", — наголосив глава держава.



Він також підкреслив, що Вербна неділя наступного року пройде у мирі та свободі для всіх наших людей.



Нагадаємо, вночі 9 квітня російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Є загиблі та поранені. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків.