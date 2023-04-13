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"Ты — кусок дерьма, а не офицер": Соловьев в очередной раз набросился на Гиркина из-за Путина

13 апреля 2023 23:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Ты — кусок дерьма, а не офицер": Соловьев в очередной раз набросился на Гиркина из-за Путина
Соловйов облаяв Гіркіна за критику Путіна. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский пропагандист Владимир Соловьев в который раз набросился на террориста Гиркина. Все из-за очередной критики не кого иного, а самого Владимира Путина. Гиркина сравнил с "куском г@вна, не русским офицером".

Нелестные цитаты в адрес Гиркина прозвучали  в программе российского пропагандиста "Вечер с Владимиром Соловьовым". Пишет в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 

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"Многие здесь себя ведут как ничтожество, которое никак не может разобраться, кто он Гиркин или Стрелков, который умудрился не увидеть передовую. И через губу видит себя хуже, чем укронацисты и укропредатели. Когда ты такое говоришь, ты кусок г@вна, а не русский офицер", — в ярости прохрипел Соловйов. 

Псевдожурналист продолжил кричать, что террорист продал честь российского офицера, поэтому какое он имеет право "свой грязный рот открывать на верховного главнокомандующего"?

Напомним, бывший российский марионеточный командир Игорь Гиркин решил наехать на верховного главнокомандующего России. Попросил его всего ничего — просто заткнуться и молчать. 

 

Соловьев же — обычный цепной пес. Как только раздается критика в сторону министерства обороны или, не дай Бог, самого Путина, —  тут же рассыпается угрозами.

Отлично отрабатывает каждую копейку, которую получает из Кремля. И делает это так агрессивно, что слюной можно затопить всех вокруг.

Напомним, Игорь Гиркин заявил, что добровольческий батальон "Невский", который он ранее активно продвигал, по сути, является фикцией. Один российский батальон обычно насчитывает около 800-900 человек, поэтому замечания Гиркина позволяет предположить, что руководство "Невского" пыталось по ошибке представить добровольческий батальон как более крупное формирование, называя его бригадой.


 

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