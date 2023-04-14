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"Только успевай 200-х, 300-х вывозить": ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта с женой

14 апреля 2023 23:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Только успевай 200-х, 300-х вывозить": ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта с женой
Российские оккупанты едут на танках. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский оккупант жалуется, что не успевает вывозить мертвых и раненых солдатов. При этом, невредимые военные массово отказываются выполнять задачи.

Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Аудиоперехват

"Куда пропал?", — спрашивает собеседница.

"Да здесь три дня творилось чёрти-что", — отвечает солдат.

"А то в новостях частенько торское стало мелькать”, — говорит собеседница.

"Будет мелькать. Здесь п*пец что творят, уроды. Только успевай "200"-x, "300"-х отвозить. Вчера заехали 8 человек сюда и вечером их "300"-ми отвезли, слава богу, не "200"-е", — говорит российский солдат.

"Ну, а там, в Торском, там хохлы, что ли, да?", — спрашивает собеседница.

"В Торском? да. Вчера хоть это, стрелкового боя не было, а позавчера, позапозавчера — п*пец. Вчера только вон, эти, миномёты да танки. Здесь впереди нас стоял батальон  — никого не осталось. Там половина, кто ушёл, их привезли, кинули, нахр*н, — они 50 человек там. А там всё по-летнему, блиндажики эти летние,короткие. один удар туда два "200"-x, три "300"-x", — говорит солдат.

"Плюс ещё какие-то шесть "200"-х лежат. не знаю чьи даже. Ну, с 3-го батальона, скорее всего, которые с 3-го по 6-е число они заезжали и всё. Лесополоса пустая. Сегодня опять туда людей. Короче, творится чёрти-что", — добавил российский оккупант.

"Ничего хорошего, короче", — подытожила собеседница.

"Нет, нас туда отправляли. У людей прям в 2-х метрах (хорошо, они хоть как-то успели вырыться), нормально. Рядом с блиндажом, блиндаж раскрыло. Позавчера вечером пришли, хотели пятисотится. Не хотели выполнять свой воинский долг. Чтобы куда-нибудь в другое место, не знаю, как-то. Куда их девать, этих "500"-х, потому что их много. Сейчас, вон, германия, великобритания, США предостявят танки и всё, и п*пец", — говорит солдат.

Напомним, что командование российских оккупационных войск готовит подчиненных по новой методике к уничтожению во время наступления ВСУ западных танков. Для этого у врага создан ряд специальных подразделений и разработаны рекомендательные пособия.

 

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