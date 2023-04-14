Убить "Леопарда": как русские солдаты готовятся к встрече в бою с западным железным зверем

Россияне готовятся к танковым дуэлям. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск готовит подчиненных по новой методике к уничтожению во время наступления ВСУ западных танков. Для этого у врага создан ряд специальных подразделений и разработаны рекомендательные пособия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-Морских Сил Владислав Селезнев.

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"Россияне решили действовать по принципу "все новое это — хорошо забытое старое времен Второй мировой войны", — сказал Селезнев.

С одной стороны, объяснил он, они готовят танковые экипажи для танковых дуэлей по стандартной процедуре: изучают тактико-технические характеристики танков, их уязвимые места. А дальше они готовят боевые расчеты из пулеметчиков и снайперов, которые должны будут "ослеплять" танки, стреляя в их внешние оптические приборы ориентации, прицелы и т.д.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Насколько такие действия будут эффективны — вопрос, поскольку те же снайперы эффективно работают на небольших дистанциях, а западные танки работают на расстояниях до пяти километров", — отметил Селезнев.

Как россияне готовятся к обороне

Министерство обороны российской федерации заявило о разработке пособий по борьбе с танками западного производства, находящимися на вооружении ВСУ, включая Leopard.

Российская пропаганда кардинально изменила акценты на освещение хода событий в войне против Украины. В украинской разведке считают, что это свидетельствует об обострении политической борьбы внутри страны-агрессора.

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