"Тільки встигай 200-х, 300-х вивозити": ГУР опублікувало перехоплення розмови окупанта з дружиною

Російські окупанти їдуть танками. Фото: росЗМІ

Російський окупант скаржиться, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Про це свідчить аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

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Аудіоперехоплення

"Куди пропав?", — запитує співрозмовниця.

"Та тут три дні діялося чортяки", — відповідає солдат.

"А то в новинах частенько торське стало миготіти", — каже співрозмовниця.

"Буде миготіти. Тут п*пець що творять, потвори. Тільки встигай "200"-x, "300"-х відвозити. Вчора заїхали 8 осіб сюди й ввечері їх "300"-ми відвезли, слава богу, не "200" -е", — каже російський солдат.

"Ну, а там, у Торському, там хохли, чи що, так?", — запитує співрозмовниця.

У Торському? Так. Вчора хоч це, стрілецького бою не було, а позавчора, позапозавчора — п*пець. їх привезли, кинули, нахрен, — вони 50 осіб там, а там все по-літньому, бліндажики ці літні, короткі, один удар туди два "200"-x, три "300"-x", — каже солдат.

"Плюс ще якісь шість "200"-х лежать. не знаю чиїсь навіть. Ну, з 3-го батальйону, швидше за все, які з 3-го по 6-е число вони заїжджали й все. Лісополоса порожня. Сьогодні знову туди людей, — додав російський окупант.

"Нічого хорошого, коротше", — підсумувала співрозмовниця.

"Ні, нас туди відправляли. У людей прямий за 2 метри (добре, вони хоч якось встигли виритися), нормально. Поруч із бліндажем, бліндаж розкрило. Позавчора ввечері прийшли, хотіли п'ятисот. Не хотіли виконувати свій військовий обов'язок. Щоб кудись в інше місце, не знаю, якось. Куди їх подіти, цих "500"-х, тому що їх багато". — каже солдат.

Нагадаємо, що командування російських окупаційних військ готує підлеглих за новою методикою до знищення під час настання ЗСУ західних танків. Для цього у ворога створено низку спеціальних підрозділів та розроблено рекомендаційні посібники.