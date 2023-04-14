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"Тільки встигай 200-х, 300-х вивозити": ГУР опублікувало перехоплення розмови окупанта з дружиною

14 квітня 2023 23:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Тільки встигай 200-х, 300-х вивозити": ГУР опублікувало перехоплення розмови окупанта з дружиною
Російські окупанти їдуть танками. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський окупант скаржиться, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Про це свідчить аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

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Аудіоперехоплення

"Куди пропав?", — запитує співрозмовниця.

"Та тут три дні діялося чортяки", — відповідає солдат.

"А то в новинах частенько торське стало миготіти", — каже співрозмовниця.

"Буде миготіти. Тут п*пець що творять, потвори. Тільки встигай "200"-x, "300"-х відвозити. Вчора заїхали 8 осіб сюди й ввечері їх "300"-ми відвезли, слава богу, не "200" -е", — каже російський солдат.

"Ну, а там, у Торському, там хохли, чи що, так?", — запитує співрозмовниця.

У Торському? Так. Вчора хоч це, стрілецького бою не було, а позавчора, позапозавчора — п*пець. їх привезли, кинули, нахрен, — вони 50 осіб там, а там все по-літньому, бліндажики ці літні, короткі, один удар туди два "200"-x, три "300"-x", каже солдат.

"Плюс ще якісь шість "200"-х лежать. не знаю чиїсь навіть. Ну, з 3-го батальйону, швидше за все, які з 3-го по 6-е число вони заїжджали й все. Лісополоса порожня. Сьогодні знову туди людей, — додав російський окупант.

"Нічого хорошого, коротше", — підсумувала співрозмовниця.

"Ні, нас туди відправляли. У людей прямий за 2 метри (добре, вони хоч якось встигли виритися), нормально. Поруч із бліндажем, бліндаж розкрило. Позавчора ввечері прийшли, хотіли п'ятисот. Не хотіли виконувати свій військовий обов'язок. Щоб кудись в інше місце, не знаю, якось. Куди їх подіти, цих "500"-х, тому що їх багато". — каже солдат.

Нагадаємо, що командування російських окупаційних військ готує підлеглих за новою методикою до знищення під час настання ЗСУ західних танків. Для цього у ворога створено низку спеціальних підрозділів та розроблено рекомендаційні посібники.

 

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