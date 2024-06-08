Как воюют мобильные группы ПВО — видео

Точно в цель — командующий Воздушными силами показал ночную работу мобильных сил ПВО
В защите украинского неба от вражеских целей успешно себя проявляют мобильные отряды сил противовоздушной обороны. Один из таких отрядов успешно поразил иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
Видео успешной ликвидации цели показал командующий Воздушными силами Николай Олещук в субботу, 8 июня.
Как сбить Shahed
По его сообщению, иранский дрон был сбит в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года.
"Спасибо за меткость и результат!" — пишет Олещук.
Использование дронов на войне — последние новости
Напомним, ранее стало известно, что неизвестные беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии, где базируются истребители МиГ-31.
В то же время украинские дроны в третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, вызвав пожар.
А в полку "Азов" показали мастерские кадры ночной работы пилотов дронов-камикадзе под Кременной Луганской области.
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