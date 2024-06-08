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Точно в цель — командующий Воздушными силами показал ночную работу мобильных сил ПВО

8 июня 2024 19:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как воюют мобильные группы ПВО — видео
Поражение иранского дрона Shahed-136 мобильным отрядом сил ПВО. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В защите украинского неба от вражеских целей успешно себя проявляют мобильные отряды сил противовоздушной обороны. Один из таких отрядов успешно поразил иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Видео успешной ликвидации цели показал командующий Воздушными силами Николай Олещук в субботу, 8 июня.

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По его сообщению, иранский дрон был сбит в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года.

"Спасибо за меткость и результат!" — пишет Олещук.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее стало известно, что неизвестные беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии, где базируются истребители МиГ-31.

В то же время украинские дроны в третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, вызвав пожар.

А в полку "Азов" показали мастерские кадры ночной работы пилотов дронов-камикадзе под Кременной Луганской области.

Украина
дрон Шахид-136
ПВО
война в Украине
дроны

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