Как воюют мобильные группы ПВО — видео

Поражение иранского дрона Shahed-136 мобильным отрядом сил ПВО. Фото: скриншот

В защите украинского неба от вражеских целей успешно себя проявляют мобильные отряды сил противовоздушной обороны. Один из таких отрядов успешно поразил иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Видео успешной ликвидации цели показал командующий Воздушными силами Николай Олещук в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Как сбить Shahed

По его сообщению, иранский дрон был сбит в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 июня 2024 года.

"Спасибо за меткость и результат!" — пишет Олещук.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее стало известно, что неизвестные беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии, где базируются истребители МиГ-31.

В то же время украинские дроны в третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, вызвав пожар.

А в полку "Азов" показали мастерские кадры ночной работы пилотов дронов-камикадзе под Кременной Луганской области.