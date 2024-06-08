Як воюють мобільні групи ППО — відео

Ураження іранського дрона Shahed-136 мобільним загоном сил ППО. Фото: скриншот

У захисті українського неба від ворожих цілей успішно себе проявляють мобільні загони сил протиповітряної оборони. Один з таких загонів успішно вразив іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

Відео успішної ліквідації цілі показав командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 8 червня.

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За його повідомленням, іранський дрон було збито у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року.

"Дякую за влучність та результат!" — пише Олещук.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі безпілотники атакували аеродром Моздок в Північній Осетії, де базуються винищувачі МіГ-31.

Водночас українські дрони втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод, спричинивши пожежу.

А в полку "Азов" показали майстерні кадри нічної роботи пілотів дронів-камікадзе під Кремінною Луганської області.