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Точно в ціль — командувач Повітряних сил показав нічну роботу мобільних сил ППО

8 червня 2024 19:21
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Ілля Рябінін
редактор
Як воюють мобільні групи ППО — відео
Ураження іранського дрона Shahed-136 мобільним загоном сил ППО. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У захисті українського неба від ворожих цілей успішно себе проявляють мобільні загони сил протиповітряної оборони. Один з таких загонів успішно вразив іранського дрона-камікадзе Shahed-136. 

Відео успішної ліквідації цілі показав командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 8 червня.

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За його повідомленням, іранський дрон було збито у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року.

"Дякую за влучність та результат!" — пише Олещук.

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі безпілотники атакували аеродром Моздок в Північній Осетії, де базуються винищувачі МіГ-31. 

Водночас українські дрони втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод, спричинивши пожежу. 

А в полку "Азов" показали майстерні кадри нічної роботи пілотів дронів-камікадзе під Кремінною Луганської області. 

Україна
дрон Шахід-136
ППО
війна в Україні
дрони

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