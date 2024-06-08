Як воюють мобільні групи ППО — відео

Точно в ціль — командувач Повітряних сил показав нічну роботу мобільних сил ППО
У захисті українського неба від ворожих цілей успішно себе проявляють мобільні загони сил протиповітряної оборони. Один з таких загонів успішно вразив іранського дрона-камікадзе Shahed-136.
Відео успішної ліквідації цілі показав командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу, 8 червня.
Як збити Shahed
За його повідомленням, іранський дрон було збито у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року.
"Дякую за влучність та результат!" — пише Олещук.
Використання дронів на війні — останні новини
Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі безпілотники атакували аеродром Моздок в Північній Осетії, де базуються винищувачі МіГ-31.
Водночас українські дрони втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод, спричинивши пожежу.
А в полку "Азов" показали майстерні кадри нічної роботи пілотів дронів-камікадзе під Кремінною Луганської області.
Читайте Новини.LIVE!