Нужно сменить подход — Подоляк прокомментировал статью Залужного

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Офис президента Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного требует изменения подхода для обеспечения войск. Также он подчеркнул, что у Банковой и Генштаба есть синхронизированная позиция ведения боевых действий.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, существует синхронизированная позиция, которая проговаривается на уровне стратегии и тактики ведения боевых действий на Ставке или военном кабинете Зеленским, Залужным и всеми членами военного кабинета.

"Самая публикация господина Залужного, на мой взгляд, подчеркнула, что если мы не хотим, чтобы в Восточной Европе сформировалась затяжная война, которая будет максимально разрушительна для Украины — и для России тоже, разумеется, — нам нужно изменить подход к обеспечению украинской армии", — отметил Подоляк.

Госдеятель говорит: для того чтобы получить преимущество в этой войне, нужно не количественно даже наращивать объемы определенных видов оружия, как тех же снарядов, а нужно максимально увеличить высокотехнологичный компонент для единого мощного массового поражения.

Напомним, что ранее статью Валерия Залужного The Economist о состоянии украинской армии прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Сам же Михаил Подоляк заявил не так давно заявил, что закрытия "Единого телемарафона" не будет до завершения войны.