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Треба змінити підхід — Подоляк прокоментував статтю Залужного

10 листопада 2023 19:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Треба змінити підхід — Подоляк прокоментував статтю Залужного
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що стаття головкома ЗСУ Валерія Залужного вимагає зміну підходу для забезпечення військ. Також він наголосив, що у Банкової та Генштабу є синхронізована позиція ведення бойових дій.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

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За його словами, існує синхронізована позиція, яка проговорюється на рівні стратегії й тактики ведення бойових дій на Ставці або на військовому кабінеті Зеленським, Залужним та всіма членами військового кабінету. 

"Сама публікація пана Залужного, на мій погляд, наголосила, що якщо ми не хочемо, щоб у Східній Європі сформувалася затяжна війна, яка буде максимально руйнівна для України — і для Росії теж, зрозуміло, — то нам потрібно змінити підхід до забезпечення української армії", — зазначив Подоляк.

Держдіяч каже: для того, щоб отримати перевагу в цій війні, потрібно не кількісно навіть нарощувати обсяги певних видів зброї, як тих же снарядів, а потрібно максимально збільшити високотехнологічний компонент для єдиного потужного масового враження.

Нагадаємо, що раніше статтю Валерія Залужного для The Economist про стан української армії прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Натомість сам Михайло Подоляк заявив не так давно, що закриття "Єдиного телемарафону" не буде до завершення війни. 

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