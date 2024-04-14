Третья штурмовая бригада показала, как работает фронтовое ПВО

Работа фронтового ПВО. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продемонстрировали высокую эффективность фронтового противовоздушного оборонного на передовой. Огонь из этих средств был нацелен на российские цели из воздуха с целью эффективно отразить нападение и спасти жизнь украинских бойцов на передовой.

Видео по работе фронтового ПВО опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада на своей странице в Telegram.

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Работа фронтового ПВО

По словам военных, для ликвидации целые зенитчики Третьей штурмовой бригады использовали оружие, включая противотанковые ракеты (ПЗРК), зенитную установку ЗУ23-2 и комплекс Стрела-10.

Защитники демонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма, используя современные средства ПВО для обеспечения безопасности военных подразделений.

"Все это - чтобы отразить воздушную атаку кафиров и уберечь жизнь наших бойцов на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, что командующий Воздушными силами подтвердил уничтожение вражеского командного пункта в Луганске.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley , которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.