Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У 47-й бригаді показали роботу БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою arrow

У 47-й бригаді показали роботу БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою

13 квітня 2024 19:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У 47-й бригаді показали роботу БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою
Робота БМП Bradley під Авдіївкою. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley. Вона ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

Відео опублікувала бригада у Telegram у суботу, 13 квітня.

Читайте також:

БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою

"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley — це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій", — йдеться у повідомленні.

За словами бійців, БМП виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти. Військові кажуть, що Bradley — це машина, яку поважають бійці 47-ї окремої механізованої бригади, а вороги — бояться та ненавидять.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області. 

Також українські бійці показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.

війна
ЗСУ
Україна
Донецька область
військова техніка
окупанти
Авдіївка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України