У 47-й бригаді показали роботу БМП Bradley на полі бою під Авдіївкою

Робота БМП Bradley під Авдіївкою. Фото: скриншот з відео

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley. Вона ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

Відео опублікувала бригада у Telegram у суботу, 13 квітня.

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"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley — це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій", — йдеться у повідомленні.

За словами бійців, БМП виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти. Військові кажуть, що Bradley — це машина, яку поважають бійці 47-ї окремої механізованої бригади, а вороги — бояться та ненавидять.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області.

Також українські бійці показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.