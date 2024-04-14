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Третя штурмова бригада показала, як працює фронтова ППО

14 квітня 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Третя штурмова бригада показала, як працює фронтове ППО
Робота фронтового ППО. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські військові продемонстрували високу ефективність фронтового протиповітряного оборонного озброєння на передовій. Вогонь з цих засобів було націлено на російські цілі з повітря з метою ефективно відбити напад і врятувати життя українських бійців на передовій.

Відео з роботи фронтовой ППО опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада на своїй сторінці у Telegram.

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Робота фронтової ППО

За словами військових, для ліквідації цілі зенітники Третьої штурмової бригади використовували зброю, включаючи протитанкові ракети (ПЗРК), зенітну установку ЗУ23-2 і комплекс Стріла-10.

Захисники демонстрували високий рівень підготовки і професіоналізму, використовуючи сучасні засоби ППО для забезпечення безпеки військових підрозділів.

"Усе це — аби відбити повітряну атаку окупантів та вберегти життя наших бійців на передовій", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську.

Раніше ми писали, що бійці 47-ї ОМБр показали роботу БМП Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

окупанти
ППО
війна в Україні
фронт

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