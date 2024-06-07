Третья штурмовая уничтожает врага на Харьковском и Донецком направлениях

Ударный дрон нацелен на вражеский грузовик. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наносить сокрушительные потери российским захватчикам. Для ликвидации вражеской техники украинские защитники умело применяют ударные беспилотные летательные аппараты.

Видео эффективной работы было обнародовано на Telegram-канале бригады в пятницу, 7 июня.

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Третья штурмовая уничтожает вражескую технику

"Жжем оккупантов сразу по двум направлениям: минус танк Т-80 и вражеская "Рапира", — сообщают бойцы.

Бойцы Третьей штурмовой удачно отражали вражеские штурмы под Тернами (Донечина) и продолжили успешные действия в Харьковской области.

Ударными дронами украинские бойцы уничтожили противотанковые средства российских захватчиков — 100-мм пушку "Рапира" и 93-мм ПТРК "Метис".

Такая же участь постигла и выходящий из посадки вражеский танк и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

"Разбили пехоту противника и несколько грузовиков для взлома вражеской логистики", — говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой также сообщили, что удачное уничтожение врага проводили бойцы "Галицкого взвода" 2-го штурмового батальона.

Ранее мы рассказывали, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призывали присоединяться к подразделению.

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают кафиров и не позволяют им закрепиться.