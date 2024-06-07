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Третья штурмовая уничтожает врага на двух направлениях – в сети появилось поразительное видео

7 июня 2024 17:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Третья штурмовая уничтожает врага на Харьковском и Донецком направлениях
Ударный дрон нацелен на вражеский грузовик. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наносить сокрушительные потери российским захватчикам. Для ликвидации вражеской техники украинские защитники умело применяют ударные беспилотные летательные аппараты.

Видео эффективной работы было обнародовано на Telegram-канале бригады в пятницу, 7 июня.

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Третья штурмовая уничтожает вражескую технику

"Жжем оккупантов сразу по двум направлениям: минус танк Т-80 и вражеская "Рапира", — сообщают бойцы.

Бойцы Третьей штурмовой удачно отражали вражеские штурмы под Тернами (Донечина) и продолжили успешные действия в Харьковской области.

Ударными дронами украинские бойцы уничтожили противотанковые средства российских захватчиков — 100-мм пушку "Рапира" и 93-мм ПТРК "Метис".

Такая же участь постигла и выходящий из посадки вражеский танк и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

"Разбили пехоту противника и несколько грузовиков для взлома вражеской логистики", — говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой также сообщили, что удачное уничтожение врага проводили бойцы "Галицкого взвода" 2-го штурмового батальона.

Ранее мы рассказывали, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призывали присоединяться к подразделению.

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают кафиров и не позволяют им закрепиться.

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ВСУ
Украина
штурмовая бригада
Харьковская область
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