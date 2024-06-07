Третя штурмова нищить ворога на Харківському і Донецькому напрямках

Ударний дрон націлений на ворожу вантажівку. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують завдавати нищівних втрат російським загарбникам. Для ліквідації ворожої техніки українсткі захисники вправно застосовують ударні безпілотні літальні апарати.

Відео ефективної роботи було оприлюднено на Telegram-каналі бригади у п'ятницю, 7 червня.

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Третя штурмова нищить ворожу техніку

"Палимо окупантів відразу з двох напрямків: мінус танк Т-80 і ворожа "Рапіра", — повідомляють бійці.

Бійці Третьої штурмової вдало відбивали ворожі штурми під Тернами (Донеччина) і продовжили успішні дії на Харківщині.

Ударними дронами українські бійці знищили протитанкові засоби російських загарбників — 100-мм гармату "Рапіра" й 93-мм ПТРК "Метис".

Така ж доля спіткала і ворожий танк, який саме виходив з посадки, і броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

"Розтрощили піхоту противника і декілька вантажівок для зламу ворожої логістики", — говориться у повідомленні.

В Третій штурмовій також повідомили, що вдале знищення ворога проводили бійці "Галицького взводу" 2-го штурмового батальйону.

Раніше ми розповідали, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали вражаючі світлини бійців та їхніх командирів на вечірніх навчаннях. Вони вчергове закликали приєднуватись до підрозділу.

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як професійно знищують окупантів та не дозволяють їм закріпитися.