Третя штурмова нищить ворога на Харківському і Донецькому напрямках

Третя штурмова нищить ворога на двох напряямках — в мережі з'явилося вражаюче відео
Бійці Третьої штурмової бригади продовжують завдавати нищівних втрат російським загарбникам. Для ліквідації ворожої техніки українсткі захисники вправно застосовують ударні безпілотні літальні апарати.
Відео ефективної роботи було оприлюднено на Telegram-каналі бригади у п'ятницю, 7 червня.
Третя штурмова нищить ворожу техніку
"Палимо окупантів відразу з двох напрямків: мінус танк Т-80 і ворожа "Рапіра", — повідомляють бійці.
Бійці Третьої штурмової вдало відбивали ворожі штурми під Тернами (Донеччина) і продовжили успішні дії на Харківщині.
Ударними дронами українські бійці знищили протитанкові засоби російських загарбників — 100-мм гармату "Рапіра" й 93-мм ПТРК "Метис".
Така ж доля спіткала і ворожий танк, який саме виходив з посадки, і броньовану ремонтно-евакуаційну машину.
"Розтрощили піхоту противника і декілька вантажівок для зламу ворожої логістики", — говориться у повідомленні.
В Третій штурмовій також повідомили, що вдале знищення ворога проводили бійці "Галицького взводу" 2-го штурмового батальйону.
Раніше ми розповідали, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали вражаючі світлини бійців та їхніх командирів на вечірніх навчаннях. Вони вчергове закликали приєднуватись до підрозділу.
Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як професійно знищують окупантів та не дозволяють їм закріпитися.
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