3 ОШБр наносит удары по россиянам в Харьковской области

Третья штурмовая выбивает россиян из Харьковщины — бойцы показали впечатляющее видео
Третья штурмовая бригада продолжает наносить сокрушительные удары по врагу на Харьковщине. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцы.
Видео удачной работы по врагу обнародовали бойцы подразделения "Revenge group" в суботу, 8 июня.
Третья штурмовая уничтожает врага
"Это новый замес из российской пехоты, их оружия и брони в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Бойцы рассказали, что с помощью БпЛА им удалось выследить передвижение вражеских БМП и другой военной техники.
После этого они запустили FPV-дроны и уничтожили три единицы техники. Кроме того, была уничтожена противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться.
Также недавно боец подразделения с позывным "Амон" высказал свое мнение относительно того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних, потому что у них нет детей и жен.
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