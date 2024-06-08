3 ОШБр наносит удары по россиянам в Харьковской области

Взрыв на позиции российских оккупантов. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада продолжает наносить сокрушительные удары по врагу на Харьковщине. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцы.

Видео удачной работы по врагу обнародовали бойцы подразделения "Revenge group" в суботу, 8 июня.

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"Это новый замес из российской пехоты, их оружия и брони в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что с помощью БпЛА им удалось выследить передвижение вражеских БМП и другой военной техники.

После этого они запустили FPV-дроны и уничтожили три единицы техники. Кроме того, была уничтожена противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

Напомним, ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как профессионально уничтожают оккупантов и не позволяют им закрепиться.

Также недавно боец подразделения с позывным "Амон" высказал свое мнение относительно того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних, потому что у них нет детей и жен.