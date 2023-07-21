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Треть Украины покрыта минами и снарядами, — ООН

21 июля 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Треть Украины покрыта минами и снарядами, — ООН
Знак "Осторожно, мины". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Почти одна треть территории Украины оказалась засеяна неразорвавшимися боевыми средствами. При этом ООН работает с Украиной над устранением этой угрозы.

Об этом говорится в заявлении заместителя генсека ООН Розмари Дикарло.

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Зампред ООН Розмари Дикарло подчеркнула серьезность этой проблемы, указав на потенциальные риски для гражданского населения. 

"Множество районов столкнулось с проблемой неразорвавшихся мин и других боеприпасов, которые могут представлять угрозу на протяжении многих лет", — сказала она.

Также она уточнила, что ООН активно сотрудничает с украинским правительством и другими организациями, стремясь решить проблему. Благодаря усилиям по разминированию, около 3,5 млн людей уже были охвачены этой инициативой.

"За этими данными скрывается гораздо больше, чем просто цифры. Последствия конфликтов многогранны и не всегда поддаются количественной оценке", — сказала Дикарло.

Напомним, что на юге бойцы бригады Национальной Гвардии "Кара-Даг", действуя вместе с другими воинскими частями Сил обороны, активно наступают на противника. Операции по устранению российских войск активизировались на территории Запорожья.

Основное препятствие на пути украинских бойцов — это минные поля, которые противник заложил на местности. Несмотря на это, бойцы Национальной Гвардии демонстрируют профессионализм, успешно преодолевая эти препятствия.

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