Треть Украины покрыта минами и снарядами, — ООН
Почти одна треть территории Украины оказалась засеяна неразорвавшимися боевыми средствами. При этом ООН работает с Украиной над устранением этой угрозы.
Об этом говорится в заявлении заместителя генсека ООН Розмари Дикарло.
Треть Украины усеяна минами
Зампред ООН Розмари Дикарло подчеркнула серьезность этой проблемы, указав на потенциальные риски для гражданского населения.
"Множество районов столкнулось с проблемой неразорвавшихся мин и других боеприпасов, которые могут представлять угрозу на протяжении многих лет", — сказала она.
Также она уточнила, что ООН активно сотрудничает с украинским правительством и другими организациями, стремясь решить проблему. Благодаря усилиям по разминированию, около 3,5 млн людей уже были охвачены этой инициативой.
"За этими данными скрывается гораздо больше, чем просто цифры. Последствия конфликтов многогранны и не всегда поддаются количественной оценке", — сказала Дикарло.
Напомним, что на юге бойцы бригады Национальной Гвардии "Кара-Даг", действуя вместе с другими воинскими частями Сил обороны, активно наступают на противника. Операции по устранению российских войск активизировались на территории Запорожья.
Основное препятствие на пути украинских бойцов — это минные поля, которые противник заложил на местности. Несмотря на это, бойцы Национальной Гвардии демонстрируют профессионализм, успешно преодолевая эти препятствия.