Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Третина України вкрита мінами та снарядами, — ООН arrow

Третина України вкрита мінами та снарядами, — ООН

21 липня 2023 20:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Третина України вкрита мінами та снарядами, — ООН
Знак "Обережно, міни". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози.

Про це йдеться у заяві заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло.

Читайте також:

Третина України усіяна мінами

Заступниця голови ООН Розмарі Дікарло наголосила на серйозності цієї проблеми, вказавши на потенційні ризики для цивільного населення.

"Багато районів зіткнулося з проблемою мін, що не розірвалися, та інших боєприпасів, які можуть становити загрозу протягом багатьох років", — сказала вона.

Також вона уточнила, що ООН активно співпрацює з українським урядом та іншими організаціями, прагнучи розв'язати проблему. Завдяки зусиллям з розмінування близько 3,5 млн людей вже були охоплені цією ініціативою.

"За цими даними ховається набагато більше, ніж просто цифри. Наслідки конфліктів є багатогранними й не завжди піддаються кількісній оцінці", — сказала Дікарло.

Нагадаємо, що на півдні бійці бригади Національної Гвардії "Кара-Даг", діючи разом з іншими військовими частинами Сил оборони, активно наступають на супротивника. Операції з усунення російських військ активізувалися біля Запоріжжя.

Основна перешкода на заваді українських бійців — це мінні поля, які противник заклав на місцевості. Попри це, бійці Національної Гвардії демонструють професіоналізм, успішно долаючи ці перешкоди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз