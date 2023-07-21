Третина України вкрита мінами та снарядами, — ООН
Майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози.
Про це йдеться у заяві заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло.
Третина України усіяна мінами
Заступниця голови ООН Розмарі Дікарло наголосила на серйозності цієї проблеми, вказавши на потенційні ризики для цивільного населення.
"Багато районів зіткнулося з проблемою мін, що не розірвалися, та інших боєприпасів, які можуть становити загрозу протягом багатьох років", — сказала вона.
Також вона уточнила, що ООН активно співпрацює з українським урядом та іншими організаціями, прагнучи розв'язати проблему. Завдяки зусиллям з розмінування близько 3,5 млн людей вже були охоплені цією ініціативою.
"За цими даними ховається набагато більше, ніж просто цифри. Наслідки конфліктів є багатогранними й не завжди піддаються кількісній оцінці", — сказала Дікарло.
Нагадаємо, що на півдні бійці бригади Національної Гвардії "Кара-Даг", діючи разом з іншими військовими частинами Сил оборони, активно наступають на супротивника. Операції з усунення російських військ активізувалися біля Запоріжжя.
Основна перешкода на заваді українських бійців — це мінні поля, які противник заклав на місцевості. Попри це, бійці Національної Гвардії демонструють професіоналізм, успішно долаючи ці перешкоди.