Знак "Обережно, міни". Фото: Reuters

Майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози.

Про це йдеться у заяві заступниці генсека ООН Розмарі Дікарло.

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Заступниця голови ООН Розмарі Дікарло наголосила на серйозності цієї проблеми, вказавши на потенційні ризики для цивільного населення.

"Багато районів зіткнулося з проблемою мін, що не розірвалися, та інших боєприпасів, які можуть становити загрозу протягом багатьох років", — сказала вона.

Також вона уточнила, що ООН активно співпрацює з українським урядом та іншими організаціями, прагнучи розв'язати проблему. Завдяки зусиллям з розмінування близько 3,5 млн людей вже були охоплені цією ініціативою.

"За цими даними ховається набагато більше, ніж просто цифри. Наслідки конфліктів є багатогранними й не завжди піддаються кількісній оцінці", — сказала Дікарло.

Нагадаємо, що на півдні бійці бригади Національної Гвардії "Кара-Даг", діючи разом з іншими військовими частинами Сил оборони, активно наступають на супротивника. Операції з усунення російських військ активізувалися біля Запоріжжя.

Основна перешкода на заваді українських бійців — це мінні поля, які противник заклав на місцевості. Попри це, бійці Національної Гвардії демонструють професіоналізм, успішно долаючи ці перешкоди.