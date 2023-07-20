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В Нацгвардии показали, как бригада "Кара-Даг" уничтожает минные поля

20 июля 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Нацгвардии показали, как бригада "Кара-Даг" уничтожает минные поля
Уничтожение минного поля. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На юге бойцы бригады Национальной Гвардии "Кара-Даг", действуя вместе с другими воинскими частями Сил обороны, активно наступают на противника. Операции по устранению российских войск активизировались на территории Запорожья.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Уничтожение минного поля

Основное препятствие на пути украинских бойцов — это минные поля, которые противник заложил на местности. Несмотря на это, бойцы Национальной Гвардии демонстрируют профессионализм, успешно преодолевая эти препятствия.

В предоставленном видео зафиксирован процесс создания коридоров через минные поля перед началом атаки.

"На прошлой неделе на отдельных участках наши ребята продвинулись на 1700 метров. Есть успехи и продвижение и в течение последних дней", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Сватовском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. Они, в частности, уничтожают беспилотники российских оккупантов. Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих бригады имени Ивана Сирко.

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