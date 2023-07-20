В Нацгвардии показали, как бригада "Кара-Даг" уничтожает минные поля
На юге бойцы бригады Национальной Гвардии "Кара-Даг", действуя вместе с другими воинскими частями Сил обороны, активно наступают на противника. Операции по устранению российских войск активизировались на территории Запорожья.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Уничтожение минного поля
Основное препятствие на пути украинских бойцов — это минные поля, которые противник заложил на местности. Несмотря на это, бойцы Национальной Гвардии демонстрируют профессионализм, успешно преодолевая эти препятствия.
В предоставленном видео зафиксирован процесс создания коридоров через минные поля перед началом атаки.
"На прошлой неделе на отдельных участках наши ребята продвинулись на 1700 метров. Есть успехи и продвижение и в течение последних дней", — говорится в сообщении.
Напомним, что на Сватовском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. Они, в частности, уничтожают беспилотники российских оккупантов. Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих бригады имени Ивана Сирко.