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Три цели путина: эксперт объяснил, как россия будет использовать ядерное оружие в беларуси

27 марта 2023 19:05
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Ядерное оружие в беларуси - эксперт раскрыл тайные планы путина
кремль превращает лукашенко в заложника и запугивает Запад распадом рф
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Заявляя о планах разместить ядерное оружие на территории беларуси, путин пытается создать у Запада впечатление, что россия не остановится ни перед чем. Такое мнение высказал в комментарии Новини.LIVE политический эксперт Олег Постернак.

"На мой взгляд, здесь путин преследуют три цели. Цель первая: россия показывает себя страной, которая стремится к эскалации любым путем и готова идти до конца. Она демонстрирует это странам Запада и, в частности, странам Евросоюза, которые могут испугаться и наконец-то призвать россию к переговорам, к которым она так стремится", — отметил Постернак.

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Вторая цель кремля, по мнению политолога, состоит в том, чтобы навсегда привязать самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко к россии.

"Фактически путин вытирает ноги о белорусский суверенитет. И здесь наш МИД прав: это превращение беларуси в личного заложника путина — и территории, и народа, и белорусских властей", — считает эксперт.

Олег Постернак
Олег Постернак

Существует также и третий аспект, который, по словам Олега Постернака, представляется наиболее интересным во всей этой конфигурации.

"Этим месседжем, который путин адресует Западу, он пытается показать, что самым катастрофическим следствием распада российской федерации будет тот факт, что ядерное оружие окажется в разных государствах, в том числе и в белоруси. Для путина это своеобразная гарантия того, что Запад будет обеспокоен возможным фактором распада рф", — сказал Постернак.

Эксперт напоминает, что разговоры о грядущем распаде россии на несколько самостоятельных государств в последнее время звучат все чаще.

"Эти разговоры становятся более резонными, и это уже не просто некие фантазии в аналитических выкладках. Нет, об этом уже иногда говорят даже государственные деятели, в том числе и публично", подчеркивает он.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что не видят никаких признаков, которые бы указывали на то, что россия готовится применить тактическое ядерное оружие с территории беларуси.

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