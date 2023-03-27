Ядерна зброя у білорусі - експерт розкрив таємні плани путіна

Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі
Заявляючи про плани розмістити ядерну зброю на території білорусі, путін намагається створити на Заході враження, що росія не зупиниться ні перед чим. Таку думку висловив в коментарі Новини.LIVE політичний експерт Олег Постернак.
"На мій погляд, тут путін переслідує три мети. Мета перша: росія показує себе країною, яка прагне ескалації будь-яким шляхом і готова йти до кінця. Вона демонструє це країнам Заходу і, зокрема, країнам Євросоюзу, які можуть перелякатися і нарешті закликати росію до перемовин, яких вона так прагне", — зазначив Постернак.
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Друга мета кремля, на думку політолога, полягає у тому, щоб назавжди прив’язати самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до росії.
"Фактично, путін витирає ноги об білоруський суверенітет. І тут наше МЗС має рацію: це перетворення білорусі на особистого заручника путіна — і території, і народу, і білоруської влади", — вважає експерт.
Існує також і третій аспект, який, за словами Олега Постернака, є найцікавішим у всій цій конфігурації.
"Оцим меседжем, який путін адресує Заходу, він намагається показати, що найкатастрофічнішим наслідком розпаду російської федерації буде той факт, що ядерна зброя опиниться в різних державах, зокрема, і в білорусі. Для путіна це своєрідна гарантія того, що Захід буде занепокоєний можливим фактором розпаду рф", — сказав Постернак.
Експерт нагадує, що розмови про майбутній розпад росії на кілька самостійних держав останнім часом звучать все частіше.
"Ці розмови стають більш резонними, і це вже не просто якісь фантазії в аналітичних викладках. Ні, про це вже іноді кажуть навіть державні діячі, зокрема і публічно", — підкреслює він.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що не бачать жодних ознак, які б вказували на те, що росія готується застосувати тактичну ядерну зброю з території білорусі.