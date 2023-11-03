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Продолжается воздушная тревога - куда летят "шахеды"

3 ноября 2023 00:05
обновлено: 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 3 ноября - куда летят "шахеды"
БпЛА улетают в небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога сейчас, 3 ноября, продолжается. Опасность продолжается в ряде областей еще около 23:00. Идет угроза удара БпЛА, постоянно меняющих свое направление движения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 3 ноября

Обновлено 00:06. Военные сообщают об опасности в Черкасской области. Воздушная тревога продолжает смещаться на запад страны.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:13. "Группа шахедов, о которой сообщалось ранее, на границе Кировоградской и Николаевской областей. Курс — на Запад" , — пишут военные.

Также призывают жителей Староконстантинова перейти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:15. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об угрозе использования баллистического вооружения для Запорожской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко

Также "шахеды" в направлении Ровно.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:23. Военные сообщают о новой группе БпЛА, облетающих Харьков

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:43. Воздушные силы предупреждают о БпЛА в Хмельнитчине и возле Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:46. Воздушная тревога распространилась в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

"Шахеды" из Кировоградщины двигаются в направлении Винницкой области" , - пишут военные.

Новость дополняется...

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