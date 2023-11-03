Продолжается воздушная тревога сейчас 3 ноября - куда летят "шахеды"

Продолжается воздушная тревога - куда летят "шахеды"
Воздушная тревога сейчас, 3 ноября, продолжается. Опасность продолжается в ряде областей еще около 23:00. Идет угроза удара БпЛА, постоянно меняющих свое направление движения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 3 ноября
Обновлено 00:06. Военные сообщают об опасности в Черкасской области. Воздушная тревога продолжает смещаться на запад страны.
Обновлено 00:13. "Группа шахедов, о которой сообщалось ранее, на границе Кировоградской и Николаевской областей. Курс — на Запад" , — пишут военные.
Также призывают жителей Староконстантинова перейти в укрытие.
Обновлено 00:15. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об угрозе использования баллистического вооружения для Запорожской области.
Также "шахеды" в направлении Ровно.
Обновлено 00:23. Военные сообщают о новой группе БпЛА, облетающих Харьков
Обновлено 00:43. Воздушные силы предупреждают о БпЛА в Хмельнитчине и возле Кривого Рога Днепропетровской области.
Обновлено 00:46. Воздушная тревога распространилась в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.
"Шахеды" из Кировоградщины двигаются в направлении Винницкой области" , - пишут военные.
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