Триває повітряна тривога зараз 3 листопада — куди летять "шахеди"

Триває повітряна тривога — куди летять "шахеди"
3 листопада 2023 00:05
оновлено: 00:14
БпЛА летять у небі. Фото: Одеській двіж
Повітряна тривога зараз, 3 листопада, продовжується. Небезпека триває в низці областей ще близько з 23:00. Триває загроза удару БпЛА, які постійно змінюють свій напрямок руху.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Триває повітряна тривога зараз 3 листопада
Оновлено 00:06. Військові повідомляють про небезпеку в Черкаській області. Повітряна тривога продовжує зсуватися на захід країни.
Оновлено 00:13. "Група шахедів, про яку повідомляли раніше, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей. Курс — на Захід", — пишуть військові.
Також закликають жителів Старокостянтинова перейти в укриття.
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