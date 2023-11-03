Триває повітряна тривога зараз 3 листопада — куди летять "шахеди"

БпЛА летять у небі. Фото: Одеській двіж

Повітряна тривога зараз, 3 листопада, продовжується. Небезпека триває в низці областей ще близько з 23:00. Триває загроза удару БпЛА, які постійно змінюють свій напрямок руху.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Триває повітряна тривога зараз 3 листопада

Оновлено 00:06. Військові повідомляють про небезпеку в Черкаській області. Повітряна тривога продовжує зсуватися на захід країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:13. "Група шахедів, про яку повідомляли раніше, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей. Курс — на Захід", — пишуть військові.

Також закликають жителів Старокостянтинова перейти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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