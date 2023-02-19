Какими преимуществами отличается трофейное русское оружие: БМП

Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП
В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.
Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам выбивать захватчиков их же оружием.
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Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике.
Ранее мы уже писали о трофейных танках, захваченных у россиян ВСУ. Сегодня речь пойдет о боевых машинах пехоты и десанта.
БМД-4
Российская боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4 предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.
Машина может перебрасываться в выбранные районы проведения боевых операций с помощью авиации парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.
Комплекс вооружения бронемашин разработан в 2015 году на Тульском "КБ приборостроения".
Примечательно, что прототипом БМД-4 была БМД-3 "Бахча".
Машина имеет штатное вооружение в виде двух спаренных орудий: 100-мм пушки 2А70 с боезапасом в 34 обломочно-фугасных снаряда и 30-мм автоматической пушки 2А72 на 500 выстрелов.
Также БМД оснащена пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов, четырьмя ПТКР "Аркан" и шестью пусковыми установками для отстрела 81-мм дымовых гранат 902В или "Облако".
Экипаж состоит из трех человек и пяти десантников.
БМД выпускается в двух модификациях: БМД-4МК — командирский вариант с дополнительной радиостанцией и специально оборудованные места и БМД-4М — вариант с узловой унификацией из БМП-3.
По данным российских источников, на июль 2021 года была выпущена и поставлена на вооружение армии агрессора 341 единица этой техники.
В то же время неизвестно точное количество этих машин, которые были захвачены ВСУ в качестве трофея во время боевых действий, спровоцированных полномасштабным вторжением россии в Украину.
Вместе с тем известно, что одна из захваченных БМД-4 была отправлена на ремонт на предприятие Укроборонпрома.
Кроме того, еще одну аналогичную машину, принадлежавшую 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВС рф, вместе с довольно редким гранатометом РПГ-30 ВСУ захватили в Луганской области в начале июня 2022 года.
В то же время аналитики сайта Oryx смогли идентифицировать по фото- и видеодокументам уничтожение более 40 машин БМД-4М, что составляет около 10% всего парка этих машин в российской армии.
Тактико-технические характеристики:
- Длина — 6100 мм
- Ширина — 3110 мм
- Высота — 2450 мм
- Экипаж — 3 человека
- Десант — 5 человек
- Скорость —до 70 км/ч и до 10 км/ч по воде
БМП-1КШ
Российская командно-штабная машина БМП-1КШ "Поток-2" оперативно-тактического звена управления.
Разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1, а серийное производство было налажено на Рубцовском машиностроительном заводе.
Основное предназначение этой боевой машины состоит в организации радиосвязи в передвижных пунктах управления.
В отличие от обычной БМП-1, командная машина не имеет штатного вооружения.
Она оснащена телескопическим антенно-мачтовым устройством, а колпак башни установлен на корпусе неподвижно.
Из вооружения эта БМП имеет только пулемет Калашникова калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Огонь из него можно вести через амбразуру в кормовой двери.
Экипаж БМП состоит из трех человек: механика-водителя и двух радистов-операторов. Последние размещаются в кормовой части машины. Также внутри салона предусмотрено четыре места для офицеров.
Любопытно, что каждая радиостанция БМП может работать независимо друг от друга. А управление осуществляется с мест радистов-операторов, командира и офицера и через два аппарата ТА-57, подключаемых по проводному каналу связи.
Для ориентировки на местности БМП имеет навигационную аппаратуру.
Бронемашина выпускается в двух модификациях.
Во время боевых действий, вызванных российским полномасштабным вторжением в Украину, подразделениями украинских сил обороны были захвачены в качестве трофея 3 БМП-1КШ и еще около десятка уничтожены.
Тактико-технические характеристики:
- Вес — 13 т
- Длина — 6735 мм
- Ширина — 2940 мм
- Высота — 1920 мм
- Скорость — 65 км/ч и до 8 км/ч по воде