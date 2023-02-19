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Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

19 февраля 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Какими преимуществами отличается трофейное русское оружие: БМП
Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам выбивать захватчиков их же оружием.

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Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике.

Ранее мы уже писали о трофейных танках, захваченных у россиян ВСУ. Сегодня речь пойдет о боевых машинах пехоты и десанта.

БМД-4

Российская боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4 предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Машина может перебрасываться в выбранные районы проведения боевых операций с помощью авиации парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Комплекс вооружения бронемашин разработан в 2015 году на Тульском "КБ приборостроения".

Примечательно, что прототипом БМД-4 была БМД-3 "Бахча".

Машина имеет штатное вооружение в виде двух спаренных орудий: 100-мм пушки 2А70 с боезапасом в 34 обломочно-фугасных снаряда и 30-мм автоматической пушки 2А72 на 500 выстрелов.

БМД-4М
БМД-4М. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Также БМД оснащена пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов, четырьмя ПТКР "Аркан" и шестью пусковыми установками для отстрела 81-мм дымовых гранат 902В или "Облако".

Экипаж состоит из трех человек и пяти десантников.

БМД выпускается в двух модификациях: БМД-4МК — командирский вариант с дополнительной радиостанцией и специально оборудованные места и БМД-4М — вариант с узловой унификацией из БМП-3.

По данным российских источников, на июль 2021 года была выпущена и поставлена на вооружение армии агрессора 341 единица этой техники.

В то же время неизвестно точное количество этих машин, которые были захвачены ВСУ в качестве трофея во время боевых действий, спровоцированных полномасштабным вторжением россии в Украину.

БМД-4м
БМД-4М в Гостомеле. Фото: Wikimedia commons

Вместе с тем известно, что одна из захваченных БМД-4 была отправлена на ремонт на предприятие Укроборонпрома.

Кроме того, еще одну аналогичную машину, принадлежавшую 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВС рф, вместе с довольно редким гранатометом РПГ-30 ВСУ захватили в Луганской области в начале июня 2022 года.

В то же время аналитики сайта Oryx смогли идентифицировать по фото- и видеодокументам уничтожение более 40 машин БМД-4М, что составляет около 10% всего парка этих машин в российской армии.

Трофейна російська БМД-4
Трофейная российская БМД-4. Фото: Национальный Промышленный Портал / Facebook

Тактико-технические характеристики:

  • Длина — 6100 мм
  • Ширина — 3110 мм
  • Высота — 2450 мм
  • Экипаж — 3 человека
  • Десант — 5 человек
  • Скорость —до 70 км/ч и до 10 км/ч по воде

БМП-1КШ

Российская командно-штабная машина БМП-1КШ "Поток-2" оперативно-тактического звена управления.

Разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода на базе боевой машины пехоты БМП-1, а серийное производство было налажено на Рубцовском машиностроительном заводе.

Основное предназначение этой боевой машины состоит в организации радиосвязи в передвижных пунктах управления.

В отличие от обычной БМП-1, командная машина не имеет штатного вооружения.

Она оснащена телескопическим антенно-мачтовым устройством, а колпак башни установлен на корпусе неподвижно.

Из вооружения эта БМП имеет только пулемет Калашникова калибра 7,62 мм с боекомплектом в 2000 патронов. Огонь из него можно вести через амбразуру в кормовой двери.

БМП-1КШ
БМП-1КШ. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Экипаж БМП состоит из трех человек: механика-водителя и двух радистов-операторов. Последние размещаются в кормовой части машины. Также внутри салона предусмотрено четыре места для офицеров.

Любопытно, что каждая радиостанция БМП может работать независимо друг от друга. А управление осуществляется с мест радистов-операторов, командира и офицера и через два аппарата ТА-57, подключаемых по проводному каналу связи.

Для ориентировки на местности БМП имеет навигационную аппаратуру.

Бронемашина выпускается в двух модификациях.

Во время боевых действий, вызванных российским полномасштабным вторжением в Украину, подразделениями украинских сил обороны были захвачены в качестве трофея 3 БМП-1КШ и еще около десятка уничтожены.

Тактико-технические характеристики:

  • Вес — 13 т
  • Длина — 6735 мм
  • Ширина — 2940 мм
  • Высота — 1920 мм
  • Скорость — 65 км/ч и до 8 км/ч по воде

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