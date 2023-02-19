Якими перевагами відрізняється трофейна російська зброя: БМП

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння й техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку.

Раніше ми вже писали про трофейні танки, захоплені у росіян ЗСУ. Сьогодні мова піде про бойові машини піхоти й десанту.

БМД-4

Російська бойова гусенична плаваюча машина десанту БМД-4 призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою.

Машина може перекидатися у вибрані райони проведення бойових операцій за допомогою авіації парашутним, парашутно-реактивним або посадочним способом.

Комплекс озброєння бронемашини розроблений у 2015 році на Тульському "КБ приладобудування".

Примітно, що прототипом БМД-4 була БМД-3 "Бахча".

Машина має штатне озброєння у вигляді двох спарених гармат: 100-мм гармати 2А70 з боєзапасом у 34 уламково-фугасні снаряди і 30-мм автоматичної гармати 2А72 на 500 пострілів.

БМД-4М. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Також БМД оснащена кулеметом ПКТМ калібру 7,62 мм з боєкомплектом у 2000 набоїв, чотирма ПТКР "Аркан" і шістьма пусковими установками для відстрілу 81-мм димових гранат 902В або "Хмара".

Екіпаж складається з трьох осіб та п'яти десантників.

БМД випускається у двох модифікаціях: БМД-4МК — командирський варіант з додатковою радіостанцію і спеціально обладнані місця та БМД-4М — варіант з вузловою уніфікацією з БМП-3.

За даними російських джерел, станом на липень 2021 року було випущено та поставлено на озброєння армії агресора 341 одиниця цієї техніки.

Водночас наразі невідома точна кількість цих машин, які були захоплені ЗСУ як трофеї під час бойових дій, які спровоковані повномасштабним вторгненням росії в Україну.

БМД-4М в Гостомелі. Фото: Wikimedia commons

Разом з тим відомо, що одна із захоплених БМД-4 була відправлена на ремонт на підприємство Укроборонпрому.

Крім того, ще одну аналогічну машину, яка належала 31-й окремій десантно-штурмовій бригаді ВС рф, разом з доволі рідкісним гранатометом РПГ-30 ЗСУ захопили на Луганщині на початку червня 2022 року.

У той же час аналітики сайту Oryx змогли ідентифікувати за фото- та відеодокументами знищення понад 40 машин БМД-4М, що становить близько 10% від всього парку цих машин у російській армії.

Трофейна російська БМД-4. Фото: Національний Промисловий Портал / Facebook

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6100 мм

Ширина — 3110 мм

Висота — 2450 мм

Екіпаж — 3 особи

Десант — 5 осіб

Швидкість — до 70 км/год. і до 10 км/год. по воді

БМП-1КШ

Російська командно-штабна машина БМП-1КШ "Пото́к-2" оперативно-тактичної ланки управління.

Розроблена в конструкторському бюро Челябінського тракторного заводу на базі бойової машини піхоти БМП-1, а серійне виробництво налагодили на Рубцовському машинобудівному заводі.

Основне призначення цієї бойової машини полягає в організації радіозв'язку в пересувних пунктах управління.

На відміну від звичайної БМП-1, командна машина не має штатного озброєння.

Натомість вона оснащена телескопічним антенно-щогловим пристроєм, а ковпак башти встановлений на корпусі нерухомо.

З озброєння ця БМП має лише кулемет Калашникова калібру 7,62 мм з боєкомплектом у 2000 набоїв. Вогонь з нього можна вести через амбразуру в кормових дверях.

БМП-1КШ. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Екіпаж БМП складається із трьох осіб: механіка-водія та двох радистів-операторів. Останні розміщуються в кормовій частині машини. Також всередиені салону передбачено чотири місця для офіцерів.

Цікаво, що кожна радіостанція БМП може працювати незалежно одна від одної. А управління здійснюється з місць радистів-операторів, командира та офіцера та через два апарати ТА-57, які підключаються по дротовому каналу зв'язку.

Для орієнтування на місцевості БМП має навігаційну апаратуру.

Бронемашина випускається у двох модифікаціях.

Під час бойових дій, викликаних російським повномасштабним вторгненням в Україну, підрозділами українських Сил оборони було захоплено як трофей три БМП-1КШ та ще близько десятка знищено.

Тактико-технічні характеристики: