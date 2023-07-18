Трофейную технику россиян исследуют в Великобритании
В Великобритании эксперты исследуют трофейную бронетехнику, полученную украинскими защитниками. Это поможет государствам-союзникам больше узнать о том, как противостоять российскому вооружению.
Об этом рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, сообщает Sky News.
Для чего Великобритании нужно российское оружие
Как отметил начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, изучение захваченных в Украине трофеев поможет в разработке нового эффективного против россиян вооружения.
"Это действительно важно, потому что мы в клубе государств, и когда мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями", — сказал он.
Британские специалисты разбирают детали российской техники на уровне криминалистов.
"Это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", — заверил Радакин.
Напомним, Минобороны Великобритании сообщало, что с 15 по 16 июля на военную базу возле Осиповичей в Беларусь прибыли бойцы ПВК "Вагнер".
Также Британская разведка сообщила, какой техники критически не хватает армии РФ.
В то же время Министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.