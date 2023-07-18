Трофейную технику россиян исследуют в Великобритании

БТР захвачен воинами 93-й бригады Холодный Яр Сумской области. Фото: facebook/Генеральный штаб ВСУ

В Великобритании эксперты исследуют трофейную бронетехнику, полученную украинскими защитниками. Это поможет государствам-союзникам больше узнать о том, как противостоять российскому вооружению.

Об этом рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, сообщает Sky News.

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Как отметил начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, изучение захваченных в Украине трофеев поможет в разработке нового эффективного против россиян вооружения.

"Это действительно важно, потому что мы в клубе государств, и когда мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями", — сказал он.

Британские специалисты разбирают детали российской техники на уровне криминалистов.

"Это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", — заверил Радакин.

Напомним, Минобороны Великобритании сообщало, что с 15 по 16 июля на военную базу возле Осиповичей в Беларусь прибыли бойцы ПВК "Вагнер".

Также Британская разведка сообщила, какой техники критически не хватает армии РФ.

В то же время Министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.