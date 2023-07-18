Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Трофейную технику россиян исследуют в Великобритании arrow

Трофейную технику россиян исследуют в Великобритании

18 июля 2023 12:14
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Трофейную технику россиян исследуют в Великобритании
БТР захвачен воинами 93-й бригады Холодный Яр Сумской области. Фото: facebook/Генеральный штаб ВСУ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Великобритании эксперты исследуют трофейную бронетехнику, полученную украинскими защитниками. Это поможет государствам-союзникам больше узнать о том, как противостоять российскому вооружению.

Об этом рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, сообщает Sky News.

Читайте также:

Для чего Великобритании нужно российское оружие

Как отметил начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, изучение захваченных в Украине трофеев поможет в разработке нового эффективного против россиян вооружения.

"Это действительно важно, потому что мы в клубе государств, и когда мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями", — сказал он.

Британские специалисты разбирают детали российской техники на уровне криминалистов.

"Это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", — заверил Радакин.

Напомним, Минобороны Великобритании сообщало, что с 15 по 16 июля на военную базу возле Осиповичей в Беларусь прибыли бойцы ПВК "Вагнер".

Также Британская разведка сообщила, какой техники критически не хватает армии РФ.

В то же время Министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз