Трофейну техніку росіян досліджують у Великій Британії
У Великій Британії експерти досліджують трофейну бронетехніку, здобуту українськими захисниками. Це допоможе державам-союзникам більше дізнатися про те, як протистояти російському озброєнню.
Про це розповів начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, повідомляє Sky News.
Для чого Великій Британії потрібна російська зброя
Як зазначив начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін вивчення захоплених в Україні трофеїв допоможе у розробці нового ефективного проти росіян озброєння.
"Це справді важливо, тому що ми в клубі держав, і коли ми отримуємо російське озброєння або озброєння інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями", – сказав він.
Британські фахівці розбирають деталі російської техніки на рівні криміналістів.
"Це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо забезпечити проникнення крізь їхню оборону? І це те, що ми робимо", – запевнив Радакін.
Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомляло, що із 15 по 16 липня на військову базу біля Осиповичів у Білорусі прибули бійці ПВК "Вагнер".
Також Британська розвідка повідомила, якої техніки критично не вистачає армії РФ.
Водночас Міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені.