Трофейну техніку росіян досліджують у Великій Британії

БТР захоплений воїнами 93-ї бригади Холодний Яр на Сумщині. Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

У Великій Британії експерти досліджують трофейну бронетехніку, здобуту українськими захисниками. Це допоможе державам-союзникам більше дізнатися про те, як протистояти російському озброєнню.

Про це розповів начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, повідомляє Sky News.

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Як зазначив начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін вивчення захоплених в Україні трофеїв допоможе у розробці нового ефективного проти росіян озброєння.

"Це справді важливо, тому що ми в клубі держав, і коли ми отримуємо російське озброєння або озброєння інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями", – сказав він.

Британські фахівці розбирають деталі російської техніки на рівні криміналістів.

"Це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо забезпечити проникнення крізь їхню оборону? І це те, що ми робимо", – запевнив Радакін.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомляло, що із 15 по 16 липня на військову базу біля Осиповичів у Білорусі прибули бійці ПВК "Вагнер".

Також Британська розвідка повідомила, якої техніки критично не вистачає армії РФ.

Водночас Міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені.