Три человека погибли в результате обстрела Херсонщины, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram-канал Прокудина

Российские оккупационные войска 26 раз в минувшие сутки обстреляли правобережную часть Херсонщины. Погибли три человека, 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию правобережной части Херсонской области.

Для обстрелов российские захватчики использовали:

минометы;

артиллерию;

авиацию;

беспилотники;

ракетные системы залпового огня "Град".

Всего было выпущено 132 снаряда. Из них по Херсону прилетело восемь снарядов.

Последствия обстрелов

Россияне обстреляли жилые кварталы ряда населённых пунктов правобережья Херсонской области.

В результате обстрелов погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили 12 человек.

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