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Три человека погибли в результате обстрела Херсонщины, — Прокудин

12 июня 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Три человека погибли в результате обстрела Херсонщины, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram-канал Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска 26 раз в минувшие сутки обстреляли правобережную часть Херсонщины. Погибли три человека, 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию правобережной части Херсонской области.

Для обстрелов российские захватчики использовали:

  • минометы;
  • артиллерию;
  • авиацию;
  • беспилотники;
  • ракетные системы залпового огня "Град".

Всего было выпущено 132 снаряда. Из них по Херсону прилетело восемь снарядов.

Последствия обстрелов

Россияне обстреляли жилые кварталы ряда населённых пунктов правобережья Херсонской области.

В результате обстрелов погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили 12 человек.

Напомним, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что из-за эпидемиологической катастрофы, которая произошла в результате теракта на Каховской ГЭС, водой распространяется множество болезней и вирусов. Есть вероятность заражения холерой во всех регионах Украины.

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