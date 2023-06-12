Три человека погибли в результате обстрела Херсонщины, — Прокудин
Российские оккупационные войска 26 раз в минувшие сутки обстреляли правобережную часть Херсонщины. Погибли три человека, 12 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Российские оккупанты за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию правобережной части Херсонской области.
Для обстрелов российские захватчики использовали:
- минометы;
- артиллерию;
- авиацию;
- беспилотники;
- ракетные системы залпового огня "Град".
Всего было выпущено 132 снаряда. Из них по Херсону прилетело восемь снарядов.
Последствия обстрелов
Россияне обстреляли жилые кварталы ряда населённых пунктов правобережья Херсонской области.
В результате обстрелов погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили 12 человек.
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