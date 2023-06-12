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Троє людей загинуло внаслідок обстрілу Херсонщини, — Прокудін

12 червня 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Троє людей загинуло внаслідок обстрілу Херсонщини, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram-канал Прокудіна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська 26 разів на минулу добу обстріляли правобережну частину Херсонщини. Загинуло троє людей, 12 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини

Російські окупанти протягом минулої доби 26 разів обстріляли територію правобережної частини Херсонської області.

Для обстрілів російські загарбники використали:

  • міномети;
  • артилерію;
  • авіацію;
  • безпілотники;
  • ракетні системи залпового вогню "Град".

Усього було випущено 132 снаряди. З них по Херсону прилетіло вісім снарядів.

Наслідки обстрілів

Росіяни обстріляли житлові квартали низки населених пунктів правобережжя Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранення різного ступеню тяжкості отримали 12 осіб.

Нагадаємо, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, що через епідеміологічну катастрофу, яка сталася внаслідок теракту на Каховській ГЕС, водою поширюється безліч хвороб та вірусів. Є ймовірність зараження холерою в усіх регіонах України.

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