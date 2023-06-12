Троє людей загинуло внаслідок обстрілу Херсонщини, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram-канал Прокудіна

Російські окупаційні війська 26 разів на минулу добу обстріляли правобережну частину Херсонщини. Загинуло троє людей, 12 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини

Російські окупанти протягом минулої доби 26 разів обстріляли територію правобережної частини Херсонської області.

Для обстрілів російські загарбники використали:

міномети;

артилерію;

авіацію;

безпілотники;

ракетні системи залпового вогню "Град".

Усього було випущено 132 снаряди. З них по Херсону прилетіло вісім снарядів.

Наслідки обстрілів

Росіяни обстріляли житлові квартали низки населених пунктів правобережжя Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранення різного ступеню тяжкості отримали 12 осіб.

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