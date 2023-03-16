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Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Херсонской области

16 марта 2023 09:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За минувшие сутки обстрелы деоккупированного региона обошлись без смертей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 15 марта, более 80 раз обстреляли территорию Херсонской области. Пострадали три мирных жителя, получившие ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

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Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки, 15 марта, российские захватчики 88 раз обстреливали правобережную часть Херсонской области.

Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них самих территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки и БМП.

Херсон под ударом

Пять раз за минувшие сутки был обстрелян и деоккупирован в ноябре областной центр.

В Херсоне были зафиксированы попадания в частные и многоэтажные жилые дома.

Пострадавшие

К счастью, обошлось без потерь среди гражданского населения региона.

Но из-за российских обстрелов были трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в течение 11 марта российская армия также совершила пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Фото: Херсонская ОВА

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