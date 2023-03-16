Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Херсонской области

За минувшие сутки обстрелы деоккупированного региона обошлись без смертей

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 15 марта, более 80 раз обстреляли территорию Херсонской области. Пострадали три мирных жителя, получившие ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки, 15 марта, российские захватчики 88 раз обстреливали правобережную часть Херсонской области.

Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них самих территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки и БМП.

Херсон под ударом

Пять раз за минувшие сутки был обстрелян и деоккупирован в ноябре областной центр.

В Херсоне были зафиксированы попадания в частные и многоэтажные жилые дома.

Пострадавшие

К счастью, обошлось без потерь среди гражданского населения региона.

Но из-за российских обстрелов были трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в течение 11 марта российская армия также совершила пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельному району Херсона. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Фото: Херсонская ОВА