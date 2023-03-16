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Троє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу Херсонської області

16 березня 2023 09:15
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Минулої доби обстріли деокупованого регіону обійшлися без смертей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 15 березня, понад 80 разів обстріляли територію Херсонської області. Постраждало три мирних жителі, які отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

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Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби, 15 березня, російські загарбники 88 разів обстрілювали правобережну частину Херсонської області.

Окупанти використовували для ударів по звільненій від них самих території різноманітну військову техніку — артилерію, ракетні системи залпового вогню, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть танки та БМП.

Херсон під ударом

П’ять разів за минулу добу був обстріляний і деокупований у листопаді обласний центр.

У Херсоні були зафіксовані влучання у приватні та багатоповерхові житлові будинки.

Постраждалі

На щастя, обійшлося без втрат серед цивільного населення регіону. 

Але через російські обстріли були троє мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, протягом 11 березня російська армія також здійснила п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельному району Херсона. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.

Фото: Херсонська ОВА

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