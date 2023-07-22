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"Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22 июля 2023 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы
Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уклонисты от военной службы 26- и 38-летнего возраста пытались пересечь границу Украины незаконным путем. Они оформили опеку над пожилыми женщинами, чтобы уехать за пределы страны.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Так, вчера, 21 июля, пограничники Черновецкого отряда разоблачили 26-летнего уклониста, назвавшего себя опекуном 88-летней женщины. Поймали их на пункте пропуска "Порубное", как оказалось, документы об инвалидности пенсионерки фальшивые.

Перед этим мужчина предъявил вывод ВЛК. В медучреждении, где якобы состоялся врачебный осмотр, не подтвердили выдачу документов.

Еще одного уклониста 38-летнего возраста задержали на пункте пропуска "Тиса", который представился опекуном 74-летней женщины. Однако мужчина даже не смог подтвердить родственную связь или необходимость ухода, хотя назвал женщину своей бабушкой.

Им на помощь пришла женщина, путешествовавшая с уклонистом и его "бабушкой", которая предложила работнику ГНСУ взятку.

"В ГНСУ отмечают, что упомянутым путешественникам не удалось пересечь границу, а в полицию были направлены сообщения об обнаружении признаков уголовных правонарушений: использование поддельных документов в одном случае и попытка подкупа должностного лица в противном случае", — отмечает издание.

Напомним, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.

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