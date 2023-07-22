"Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы
Уклонисты от военной службы 26- и 38-летнего возраста пытались пересечь границу Украины незаконным путем. Они оформили опеку над пожилыми женщинами, чтобы уехать за пределы страны.
Об этом сообщает Украинская правда.
Уклонисты пытаются пересечь границу
Так, вчера, 21 июля, пограничники Черновецкого отряда разоблачили 26-летнего уклониста, назвавшего себя опекуном 88-летней женщины. Поймали их на пункте пропуска "Порубное", как оказалось, документы об инвалидности пенсионерки фальшивые.
Перед этим мужчина предъявил вывод ВЛК. В медучреждении, где якобы состоялся врачебный осмотр, не подтвердили выдачу документов.
Еще одного уклониста 38-летнего возраста задержали на пункте пропуска "Тиса", который представился опекуном 74-летней женщины. Однако мужчина даже не смог подтвердить родственную связь или необходимость ухода, хотя назвал женщину своей бабушкой.
Им на помощь пришла женщина, путешествовавшая с уклонистом и его "бабушкой", которая предложила работнику ГНСУ взятку.
"В ГНСУ отмечают, что упомянутым путешественникам не удалось пересечь границу, а в полицию были направлены сообщения об обнаружении признаков уголовных правонарушений: использование поддельных документов в одном случае и попытка подкупа должностного лица в противном случае", — отмечает издание.
Напомним, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.