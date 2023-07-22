"Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Прикордонник перевіряє документи в водія. Фото: google.com

Ухилянти від військової служби 26- та 38-річного віку намагалися перетнути кордон України незаконним шляхом. Вони оформили опіку над літніми жінками, щоб виїхати за межі країни.

Про це повідомляє Українська правда.

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Ухилянти намагаються перетнути кордон

Так, вчора, 21 липня, прикордонники Чернівецького загону викрили 26-річного ухилянта, який назвав себе опікуном 88-літньої жінки. Спіймали їх на пункті пропуску "Порубне", як виявилося, документи про інвалідність пенсіонерки фальшиві.

Перед цим чоловік пред'явив висновок ВЛК. У медзакладі, де нібито відбувся лікарський огляд, не підтвердили видачу документів.

Ще одного ухилянта 38-річного віку затримали на пункті пропуску "Тиса", який назвався опікуном 74-річної жінки. Однак чоловік навіть не зміг підтвердити родинний зв'язок чи необхідність догляду, хоча назвав жінку своєю бабусею.

Їм на допомогу прийшла жінка, що подорожувала з ухилянтом та його "бабусею", яка запропонувала працівнику ДПСУ хабар.

"У ДПСУ зазначають, що згаданим мандрівникам не вдалося перетнути кордон, а в поліцію були направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень: використання підроблених документів в одному випадку та спроба підкупу посадової особи в іншому випадку", — зазначає видання.

Нагадаємо, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.