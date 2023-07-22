Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону arrow

"Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

22 липня 2023 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону
Прикордонник перевіряє документи в водія. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ухилянти від військової служби 26- та 38-річного віку намагалися перетнути кордон України незаконним шляхом. Вони оформили опіку над літніми жінками, щоб виїхати за межі країни.

Про це повідомляє Українська правда.

Читайте також:

Ухилянти намагаються перетнути кордон

Так, вчора, 21 липня, прикордонники Чернівецького загону викрили 26-річного ухилянта, який назвав себе опікуном 88-літньої жінки. Спіймали їх на пункті пропуску "Порубне", як виявилося, документи про інвалідність пенсіонерки фальшиві.

Перед цим чоловік пред'явив висновок ВЛК. У медзакладі, де нібито відбувся лікарський огляд, не підтвердили видачу документів.

Ще одного ухилянта 38-річного віку затримали на пункті пропуску "Тиса", який назвався опікуном 74-річної жінки. Однак чоловік навіть не зміг підтвердити родинний зв'язок чи необхідність догляду, хоча назвав жінку своєю бабусею. 

Їм на допомогу прийшла жінка, що подорожувала з ухилянтом та його "бабусею", яка запропонувала працівнику ДПСУ хабар.

"У ДПСУ зазначають, що згаданим мандрівникам не вдалося перетнути кордон, а в поліцію були направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень: використання підроблених документів в одному випадку та спроба підкупу посадової особи в іншому випадку", — зазначає видання.

Нагадаємо, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз