"Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону
Ухилянти від військової служби 26- та 38-річного віку намагалися перетнути кордон України незаконним шляхом. Вони оформили опіку над літніми жінками, щоб виїхати за межі країни.
Про це повідомляє Українська правда.
Ухилянти намагаються перетнути кордон
Так, вчора, 21 липня, прикордонники Чернівецького загону викрили 26-річного ухилянта, який назвав себе опікуном 88-літньої жінки. Спіймали їх на пункті пропуску "Порубне", як виявилося, документи про інвалідність пенсіонерки фальшиві.
Перед цим чоловік пред'явив висновок ВЛК. У медзакладі, де нібито відбувся лікарський огляд, не підтвердили видачу документів.
Ще одного ухилянта 38-річного віку затримали на пункті пропуску "Тиса", який назвався опікуном 74-річної жінки. Однак чоловік навіть не зміг підтвердити родинний зв'язок чи необхідність догляду, хоча назвав жінку своєю бабусею.
Їм на допомогу прийшла жінка, що подорожувала з ухилянтом та його "бабусею", яка запропонувала працівнику ДПСУ хабар.
"У ДПСУ зазначають, що згаданим мандрівникам не вдалося перетнути кордон, а в поліцію були направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень: використання підроблених документів в одному випадку та спроба підкупу посадової особи в іншому випадку", — зазначає видання.
Нагадаємо, що прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.