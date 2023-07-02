"Это могут быть его последние дни": появилась информация, что Кадыров при смерти

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: российские СМИ

Недавно появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, утверждают, что ему осталось недолго.

Об этом сообщают оппозиционные чеченские СМИ.

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Отмечается, что у Кадырова вроде бы окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает.

К тому же, по данным источников, террористу осталось жить недолго.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров развернул чеченский спецназ "Ахмат" в приграничных районах Белгородской области РФ. Такое решение было принято для вероятной поддержки Министерства обороны России.

Также мы писали, что чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение министерству обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.