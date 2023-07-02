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"Это могут быть его последние дни": появилась информация, что Кадыров при смерти

2 июля 2023 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Это могут быть его последние дни": появилась информация, что Кадыров при смерти
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, утверждают, что ему осталось недолго.

Об этом сообщают оппозиционные чеченские СМИ.

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Кадыров при смерти

Отмечается, что у Кадырова вроде бы окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает.

К тому же, по данным источников, террористу осталось жить недолго.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров развернул чеченский спецназ "Ахмат" в приграничных районах Белгородской области РФ. Такое решение было принято для вероятной поддержки Министерства обороны России.

Также мы писали, что чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение министерству обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.

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