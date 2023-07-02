"Це можуть бути його останні дні": з'явилася інформація, що Кадиров при смерті

Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ

Нещодавно з'явилася інформація, що глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, запевняють, що йому лишилося недовго.

Про це повідомляють опозиційні чеченські ЗМІ.

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Зазначається, що в Кадирова нібито остаточно відмовили нирки й він уже навіть не розмовляє.

До того ж за даними джерел, терористу лишилося жити недовго.

Нагадаємо, що очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров розгорнув чеченський спецназ "Ахмат" у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Таке рішення ухвалено для ймовірної підтримки Міністерства оборони Росії.

Також ми писали, що чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.