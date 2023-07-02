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"Це можуть бути його останні дні": з'явилася інформація, що Кадиров при смерті

2 липня 2023 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Це можуть бути його останні дні": з'явилася інформація, що Кадиров при смерті
Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно з'явилася інформація, що глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, запевняють, що йому лишилося недовго.

Про це повідомляють опозиційні чеченські ЗМІ.

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Зазначається, що в Кадирова нібито остаточно відмовили нирки й він уже навіть не розмовляє. 

До того ж за даними джерел, терористу лишилося жити недовго.

Нагадаємо, що очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров розгорнув чеченський спецназ "Ахмат" у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Таке рішення ухвалено для ймовірної підтримки Міністерства оборони Росії.

Також ми писали, що чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.

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