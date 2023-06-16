В ISW пояснили, чому Кадиров розгорнув чеченський спецназ на російському кордоні

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: ТАСС

Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров розгорнув чеченський спецназ "Ахмат" у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. Таке рішення ухвалено для ймовірної підтримки Міністерства оборони Росії.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відомо

Кадиров 15 червня повідомив, що чеченський батальйон "Захід Ахмат" за його наказом прибув на пункти пропуску "Нехотєєвка" та "Козинка" Бєлгородської області, щоб охороняти кордон від рейдів на територію РФ.

За його словами, ахматівці будуть працювати разом з іншими російськими військами для захисту Білгородської області та мешканців інших прикордонних районів.

Для чого це зроблено

"Ймовірно, Кадиров має на меті представити себе та чеченські сили як такі, що співпрацюють з Міноборони, прямо протиставляючи ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який раніше погрожував розгорнути сили "Вагнера" в Бєлгородській області без дозволу російського Міноборони чи російського військового командування", — йдеться у повідомленні ISW.

Зникнення близького друга Рамзана Кадирова

Раніше в Україні зник близький друг Рамзана Кадирова, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. За деякими даними, його ліквідували, але російська сторона стверджує, що Делімханов живий.

За інформацією політолога Кирила Сазонова, Адам Делімханов був знищений за допомогою підрозділу ССО в районі окупованого Приморська, що в Запорізькій області.

Сазонов зазначив, що українська розвідка працювала щодо пошуку скупчення російської військової техніки, коли натрапила на кортеж керівництва підрозділу "Ахмат".

Цю інформацію розвідники передали артилеристам, які влучно обстріляли кортеж із кадирівцями.

"Поранених немає, навіть "швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів", — написав політолог-військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.