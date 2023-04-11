"Это глупо пассивно надеяться": Зеленский рассказал, что самое главное для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Прессслужба Офиса Президента

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил не надеяться, что победу принесет кто-то другой. И призвал не игнорировать войну и не сбавлять концентрацию на помощи для военных Украины.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять ощущение пути, по которому должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству. Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас — время почивать на лаврах. Так же как в составе Ставки каждый отвечает за свою часть обороны государства, на пути к победе каждому и каждому следует понимать: а что ваши шаги к победе? Но на весь ли путь хватает этих шагов?"— заявил Владимир Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что не глупо — просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой — кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Победа одерживается всеми.

"Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Спасибо всем украинцам и украинкам, кто понимает, что должны пройти этот путь вместе к победе и в подлинном единстве, поддерживая друг друга и государство! Спасибо всем нашим партнерам в мире, кто не сбавляет активности в помощи!" — сказал Президент Украины.

Он также добавил, что в рамках инициативы Первой Леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Такое предприятие предназначено для обеспечения учебных заведений Киевской области качественными и свежими блюдами.

Напомним, что вчера, 10 апреля, Президент Украины показал в своих социальных сетях фото украинцев в условиях войны. Украинцы продемонстрировали, что враг не справится с единством всех, кто ценит свободу.