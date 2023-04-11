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"Це нерозумно пасивно сподіватися": Зеленський розповів, що є найголовнішим для перемоги України

11 квітня 2023 23:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
"Це нерозумно пасивно сподіватися": Зеленський розповів, що є найголовнішим для перемоги України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив не сподіватись на те, що перемогу принесе хтось інший. І закликав не ігнорувати війну та не зменшувати концентрацію на допомозі для військових України.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський.

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"Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз — час спочивати на лаврах. Так само як у складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному і кожній варто розуміти: а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на весь шлях вистачає цих кроків?" — заявив Володимир Зеленський.

Крім цього він додав, що не нерозумно — просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший — хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Перемога здобувається усіма.

"Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом до перемоги і у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу! Дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності у допомозі!" — сказав Президент України.

Він також додав, що в рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.

Нагадаємо, що вчора, 10 квітня, Президент України показав у своїх соціальних мережах фото українців в умовах війни. Українці продемонстрували, що ворог не здолає єдності всіх, хто цінує свободу. 

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