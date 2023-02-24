Компромисс с путиным невозможен — Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом россии владимиром путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC News Украина.

Возможен ли компромисс с путиным

"Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Почему? Вопрос не в слове "компромисс" — чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос — с кем? Компромисс с путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства объяснил, что это невозможно, потому что "с путиным можно о чем-то договориться, а на следующий день он введет войска".

"Ты думаешь: как же так могло произойти, мы жили веками — а он пытает твоих людей? То есть нельзя иметь какие-либо договоренности с теми, кто их не готов соблюдать. И потому это вопрос выживания нашего государства", — сказал Президент.

Возвращение всех территорий

Зеленский также подчеркнул, что хотел бы, чтобы мы вернули все наши территории.

"Я знаю, что это сложная миссия. Но для нашего государства это хорошо. Мало того, я вам скажу честно, я считаю, что для выживания россии это тоже важно — отдать все захваченные территории. Потому что, если они не отдают какую-то часть наших территорий, это делает невозможным для следующих поколений любое сосуществование", — считает глава государства.

Он добавил, что если наши партнеры позволят им об этом думать и находить эти варианты — это ни к чему хорошему не приведет — ни в Украине, ни в россии, ни в Европе. И все это прекрасно понимают.

Напомним, 24 февраля глава польского правительства Матеуш Моравецкий встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместно они посетили защитников Украины в военном госпитале.