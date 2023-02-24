У столиці за участі Зеленського відбувається пам’ятний захід до роковин війни

На заході присутні Президент, головнокомандувач ЗСУ та військові

Сьогодні у Києві відбувається пам'ятний захід до роковин російського вторгнення. Перед військовими вже виступив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сам пам'ятний захід відбувається на Софіївській площі. Відомо, що на події присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та військові.

Володимир Зеленський вже встиг звернутися до бійців, які боронять нашу державу на передовій:

"Ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами. Хай ця гордість йде майданами і містами. Хай ця гордість йде серцями і країнами. Хай цю гордість промовляють всюди — Україна живе".

Також Президент закликав не забувати скільки бійців віддали життя за цю гордість — Україну та волю для нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, перші роковини вторгнення росії в Україну. У ніч у цю трагічну дату Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію. Цей документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".