Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У столиці за участі Зеленського відбувається пам’ятний захід до роковин війни arrow

У столиці за участі Зеленського відбувається пам’ятний захід до роковин війни

24 лютого 2023 10:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У столиці за участі Зеленського відбувається пам’ятний захід до роковин війни
На заході присутні Президент, головнокомандувач ЗСУ та військові
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні у Києві відбувається пам'ятний захід до роковин російського вторгнення. Перед військовими вже виступив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі

Сам пам'ятний захід відбувається на Софіївській площі. Відомо, що на події присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та військові.

Володимир Зеленський вже встиг звернутися до бійців, які боронять нашу державу на передовій:

"Ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами. Хай ця гордість йде майданами і містами. Хай ця гордість йде серцями і країнами. Хай цю гордість промовляють всюди — Україна живе".

Також Президент закликав не забувати скільки бійців віддали життя за цю гордість — Україну та волю для нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, перші роковини вторгнення росії в Україну. У ніч у цю трагічну дату Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію. Цей документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

10:42 "Шахтар" був командою воїнів": Анатолій Трубін став героєм 1/16 Ліги Європи

10:39 ​​​​​​​У Білорусі наказали підготувати ракетну техніку до бойового застосування

10:28 "Темна дата, але Україна переможе": як світові лідери прокоментували завершення першого року великої війни

10:27 Море на нашому боці, втім загроза не минула — Гуменюк

Новина з відео

10:25 Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:07 Готують "сюрпризи": у Повітряних силах розповіли про загрозу ракетного обстрілу

10:05 Виліт "Дніпра-1" та інші результати матчів 1/16 Ліги Конференцій

09:59 ​​​​​​​Нові британські санкції проти росії: заборонено постачати усе, що рф може використати на війні

09:47 Голова Держприкордонслужби розповів, чи готуються ЗСУ відступити з Бахмута

09:45 В Україну почали менше ввозити пального: які причини

Новина з відео

10:25 Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач"

Новина з відео

10:07 Готують "сюрпризи": у Повітряних силах розповіли про загрозу ракетного обстрілу

Новина з відео

08:41 "Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення

Новина з відео

07:25 "Рік болю, жалю, віри та єдності": Зеленський нагадав, як Україна прожила перший рік великої війни

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Актуальне по темі

None 24 Лютий 10:41

"Шахтар" був командою воїнів": Анатолій Трубін став героєм 1/16 Ліги Європи

None 24 Лютий 10:39

​​​​​​​У Білорусі наказали підготувати ракетну техніку до бойового застосування

None 24 Лютий 10:28

Море на нашому боці, втім загроза не минула — Гуменюк

None 24 Лютий 10:24

Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB